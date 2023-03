Come mai la cicatrice non è apparsa?

One Piece è colmo di scontri iconici, capaci di suscitare all’interno del pubblico sempre una certa emozione al riguardo, qualsiasi sia la discussione. Uno di questi è sicuramente quello riguardante Luffy e Katakuri durante le battute finali della saga di Whole Cake Island, dove al centro si palesa la lotta dei Mugiwara contro Big Mom.

Lo scontro tra i due è sicuramente uno dei più violenti di tutta la storia di One Piece, e proprio per questo il pubblico si sta chiedendo come mai questa battaglia non ha lasciato dei segni sul corpo di Cappello di Paglia, nonostante le batoste subite da quest’ultimo da parte di Charlotte Brulee.

Luffy subisce una grave ferita da un mochi perforante di Katakuri e proprio dopo quel momento il pubblico si è chiesto come mai questo colpo violento non ha lasciato nessuna cicatrice sul fianco di Luffy, così come riporta anche @Geo_AW su Twitter.

La maggior parte del pubblico ha difeso questa scelta di Oda rammentando il come troppi dettagli del genere possono far perdere tempo agli animatori o allo stesso mangaka durante la stesura dei disegni e delle animazioni. Altri invece giustificano il tutto con un movente più profondo.

I still don’t understand how Luffy didn’t get a permanent scar from this pic.twitter.com/xAUiCgbTPr — Geo (@Geo_AW) March 12, 2023

Come vedete in alto è presente la tavola in questione, dove nel dettaglio si analizza il motivo per cui il colpo di Katakuri doveva lasciare oggettivamente una cicatrice sul copro di Luffy, nonostante quest’ultimo fosse composto di gomma sostanzialmente.

Il pubblico sotto il post, oltre quello già citato parla dell’importanza di una cicatrice all’interno del mondo di One Piece e sul corpo di Luffy.

L’enorme “X” sul busto provocata dal colpo di Akainu come ben sapete ha un peso differente rispetto al colpo di Katakuri, dato che rappresenta la sconfitta a Marineford, dove perse la vita anche suo fratello Ace nell’intento di proteggerlo e salvarlo da morte certa.

In sintesi il figlio di Big Mom non lascia nessuna cicatrice a Luffy perché sostanzialmente non colpisce duro come ha fatto Akainu, e allo stesso tempo il colpo discusso in questione non ha lo stesso valore di quello inferto dallo spietato guerriero della Marina.

