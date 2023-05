One Piece: lo scontro tra Zoro e King è il migliore di sempre!

L’anime di One Piece ha raggiunto la conclusione di un altro importante combattimento dell’arco narrativo di Wano con l’ultimo episodio. E il combattimento tra Roronoa Zoro e King è appena diventato il miglior combattimento dell’anime di One Piece fino ad oggi grazie ai suoi momenti finali esplosivi!

Mentre gli eventi dell’arco di Wano proseguono verso il gran finale, ossia il combattimento tra Kaido e Rufy sul tetto della Skull Dome, anche gli altri scontri finali su Onigashima stanno raggiungendo la loro conclusione. Infatti non solo Rufy ma anche tutti gli altri componenti della ciurma di Cappello di Paglia era impegnato ad affrontare ed eliminare i migliori uomini di Kaido.

Recentemente abbiamo riportato che Sanji ha finalmente sconfitto il suo avversario, ossia Queen, in grande stile. La qualità dell’episodio ha generato grandissimo entusiasmo tra i fan e lo stesso ha fatto un altro grande combattimento, ovvero quello tra e King.

Zoro continuava a lottare contro King. Le cose sono migliorate una volta che Zoro ha incanalato il proprio Haki del Conquistatore nelle sue spade, ma quello era solo l’inizio poiché King si stava solo scaldando.

L’episodio 1062 di One Piece pone fine al loro scontro e il team dietro l’anime di One Piece ha davvero scatenato il miglior combattimento mai visto. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter pewpiece e di seguito ne riportiamo il contenuto:

Zoro vs King 🔥🔥🔥🔥🔥🔥 Last 8 minutes was a Cinema pic.twitter.com/HhCrIEq21o — Pew (رضوان) (@pewpiece) May 21, 2023

L’episodio 1062 di One Piece vede Zoro continuare a canalizzare l’Haki del Conquistatore per controllare Enma. Ma chiaramente stava ancora cercando di padroneggiare questa katana, man mano che King iniziava a scatenare i suoi attacchi. E mentre il combattimento continuava, Zoro scopre il trucco della forza di King, cercando quindi di sfruttare al massimo i momenti più propizi per infliggere danni a King.

Attraverso questa lotta i fan hanno anche scoperto di più su King. È un membro della razza lunariana una volta salvato da Kaido, e loro due avevano stretto un legame che King voleva proteggere in questa lotta. Ma alla fine Zoro si è dimostrato il più forte. Zoro ha superato tutti gli attacchi infuocati di King e ha ufficialmente posto fine alla lotta in modo così appariscente.

Fonte – Comicbook