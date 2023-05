Stando ad alcuni rumour Sekiro e Ghost of Tsushima, due dei titoli videoludici più apprezzati e giocati degli ultimi anni potrebbero ricevere un adattamento animato così come accaduto con Cyberpunk per esempio, e tanti altri videogame nel corso degli anni.

Come accennato non abbiamo ancora nulla di ufficiale così come leggiamo su Comic Book, anche se l’indiscrezione in merito sembra davvero molto forte. Dopo Castlevania anche questi due titoli potrebbero ricevere una trasposizione animata, in merito al loro successo videoludico di pubblico e critica.

L’indiscrezione anche in questo caso arriva tramite Twitter grazie a un anonimo leaker di nome “oecuf”. Quest’ultimo tramite il suo account ha ricordato al pubblico le informazioni antecedenti a proposito di queste due potenziali serie, alimentando l’hype con un post abbastanza allusivo che sembrerebbe collegare i titoli appena citati a delle serie TV vere e proprie.

Sekiro: Shadows Die Twice, insieme a Ghost of Tsushima si stanno preparando per un eventuale ritorno sui vostri televisori, solo che questa volta non sarete voi a vivere pienamente tutte le vicende della storia. Sekiro segue le avventure di uno shinobi di nome Wolf in cerca di vendetta.

Sekiro e Ghost of Tsushima riceveranno un adattamento animato?

VIDEO GAME "Sekiro : Shadows Die Twice (セキロ:シャドウズ ダイ トゥワイス)" Anime Announcement Soon!

It's produced by a Japanese studio of course. https://t.co/XKA3kUNWQ1 pic.twitter.com/3arZsVjP4W — t.me/oecuf ─ Anime News Account ⭐ (@oecuf0) May 18, 2023

Nel corso del tempo il gioco è diventato un classico dei “soulslike”, e tramite le opinioni dei giocatori la sua fama è sempre cresciuta facendo sussultare il pubblico al ricevimento di questa splendida notizia, così come la leggiamo su CB.

Come affermato antecedentemente l’anime appena discusso non è stato ancora confermato, così come quello dedicato a Ghost of Tsushima, quindi prendete tutto con le pinze. Per forza di cosa non abbiamo ancora nulla al riguardo quindi immagini, teaser e via discorrendo non sono ancora presenti.

Sulla scia degli adattamenti videoludici precedenti, cosa ne pensate di queste potenziali serie animate? Diteci la vostra in merito, mentre ricordiamo la presenza dei due giochi su console di vecchia e nuova generazione.

Fonte Comic Book – Twitter