Il Mio Vicino Totoro e Sekiro si incontrano in un dolce crossover

Un artista su Twitter ha pubblicato un art crossover tra Sekiro: Shadows Die Twice e My Neighbor Totoro (Il Mio Vicino Totoro) dello Studio Ghibli.

Quest'opera d'arte, realizzata dall'illustratore Niko Geyer, mostra l'erede reale Kuro protetto dalla pioggia dalla sua fedele guardia del corpo e personaggio principale del gioco, Wolf.

Quest’opera d’arte, realizzata dall’illustratore Niko Geyer, mostra l’erede reale Kuro protetto dalla pioggia dalla sua fedele guardia del corpo e personaggio principale del gioco, Wolf.

L’art è stata originariamente pubblicata il 23 febbraio in onore dell’allora imminente uscita di Elden Ring. Ma l’illustrazione ha ora guadagnato ancora più popolarità grazie al suo repost da VideoGameArt.

I fan di Sekiro: Shadows Die Twice e Il Mio Vicino Totoro dovrebbero notare subito le somiglianze tra l’illustrazione originale e quella di Niko Geyer.

Probabilmente l’illustrazione più riconoscibile del film dello Studio Ghibli mostra uno dei personaggi principali, Satsuki, in piedi sotto la pioggia con un ombrello accanto a un cartello dell’autobus.

Come ispirazione per questo, l’illustrazione del fan mostra Wolf che fa i suoi soliti compiti di guardia del corpo e protegge l’erede del drago Kuro dalla pioggia. Ma, in un tocco sfacciato, Wolf sta usando la sua versione personale di un ombrello.

Più precisamente, lo strumento protesico “Loaded Umbrella”. Mentre nel gioco viene utilizzato per bloccare gli attacchi in arrivo, il suo scopo è più innocente in questa illustrazione, semplicemente bloccando la pioggia.

Inoltre, il cartello accanto al quale si trovano dice “Unseen Aid”, un’altra meccanica del gioco in cui Wolf conserva tutta la valuta accumulata dopo la sua morte.

My Neighbor Sekiro Artist: @nikogeyer pic.twitter.com/Z7UQdaTiHh — THE ART OF VIDEO GAMES (@VideoArtGame) April 27, 2022

L’attenzione ai dettagli in questo lavoro è evidente. Non solo Niko Geyer ha creato un’illustrazione altamente dettagliata, ma c’è anche un chiaro amore per entrambi questi media messi insieme in questa immagine celebrativa.

L’illustrazione si ispira allo stile artistico dello Studio Ghibli, mentre implementa le easter eggs di Sekiro: Shadows Die Twice. I fan di entrambe queste opere capiranno veramente i riferimenti in questa art e la apprezzeranno pienamente.

Niko Geyer merita certamente molto apprezzamento per il duro lavoro che è stato messo in questa illustrazione, così come le altre illustrazioni che hanno creato.