One Piece: Oda parla del rapporto dei Mugiwara con il liquore

In One Piece il liquore, o in generale l’alcol è la colonna portante di ogni pirata che si rispetti, insieme all’avventura e alla ricerca di tesori e crescite a livello combattivo. Quest’ultimo viene consumato in grandi quantità così come il cibo rendendo il tutto spesso comico oppure estremo agli occhi dello spettatore.

Come ben sappiamo le grandi abbuffate sono tipiche dei manga battle shonen, basti solamente pensare a Dragon Ball o anche Naruto, giusto per citarne alcuni. A tal proposito Oda ha risposto come sempre alle domande del pubblico all’interno dell'”SBS” presente nel volume 106 del manga, come in ogni volume d’altronde.

Essendo dei particolari di contorno spesso l’autore di diverte a stilare queste classifiche o di discutere determinati argomenti, così come abbiamo modo di leggere tramite Comic Book e Twitter. In calce potete leggere anche i Mugiwara che bevono di più all’interno della storia:

Jinbe

Zoro

Nami

Franky

Sanji

Robin

Brook

Usopp

Luffy

Chopper

Sorprendentemente Jinbe beve più di tutti lasciando Zoro al secondo posto (il Mugiwara che sembrava inizialmente più affezionato all’alcol ndr). Segue Nami come una delle più amanti delle varie bevande contenenti alcol, per poi slittare verso Franky, Sanji, Robin e tutti gli altri, che lasciano il Capitano fermo solamente al nono posto poco prima di Chopper.

Luffy come ben sappiamo sembra più un amante del cibo che dell’alcol e di questo ci dà prova ogni volte che gli si presenta di fronte l’occasione per divorarsi qualsiasi cosa gli si pari davanti. Voi cosa ne pensate invece di questa classifica?

Rammentiamo il ritorno del manga con il capitolo 1087 successivamente alla pausa di quattro settimane per via dell’operazione chirurgica che ha coinvolto Oda, gratuitamente leggibile in inglese sull’app ufficiale di Shueisha MangaPlus. Cosa ne pensate dell’impostazione della saga conclusiva?

