Chainsaw Man: qual è la nuova missione di Asa?

Il manga di Chainsaw Man prosegue la sua seconda parte capitolo dopo capitolo, concentrandosi principalmente su un nuovo personaggio che ha messo in ombra Denji. Stiamo parlando di Asa, il nuovo personaggio che convive con il Diavolo Guerra, presentata nel primo capitolo della seconda metà del manga.

Asa Mitaka inizialmente voleva solo eliminare Denji, ma successivamente ha sviluppato un debole per il Diavolo Motosega. Dopo la straziante battaglia contro il Diavolo Caduta, Fujimoto ha presentato una nuova sfida che coinvolgerà sempre Asa. Questa sarà diversa da qualsiasi cosa mai vista prima.

Prima di proseguire riportiamo che il presente articolo conterrà alcune anticipazioni del capitolo 135 di Chainsaw Man. Dunque consigliamo a coloro che non vogliono scoprire anzitempo gli sviluppi del manga di non proseguire ulteriormente.

Al momento Denji si trova in una situazione pericolosa, in quanto il governo non vuole più che assuma il ruolo di Chainsaw Man. Con la formazione della “Chainsaw Man Church” che ha portato i giovani della società a rivoltarsi contro il governo, i vertici in Giappone stanno cercando di stroncare questo particolare problema suol nascere.

Mentre Asa si interroga su cosa fare in una conversazione con il suo diavolo interiore, Famine appare nel suo appartamento, facendo capire quello che il Diavolo Guerra dovrebbe fare dopo.

Infatti le dice che al momento, il Diavolo Motosega ha rinunciato a combattere i diavoli per condurre una normale vita umana. Il problema è che il suo stesso cuore gli impedisce di essere un normale essere umano. Anche i diavoli deboli possono diventare potenti mangiando diavoli forti.

Per questo motivo i diavoli lo inseguono costantemente. Molti seguaci della Chainsaw Man Church sono stati salvati da Chainsaw Man.

Si scopre che quindi il nuovo obiettivo è di salvare Denji e Famine propone a Asa di unirsi alla Chainsaw Man Church per combattere al loro fianco.

La fine del capitolo rivela la risposta di Asa. E lo fa con il Diavolo Guerra che abbattere il “Carpenter Bee Devil”, dimostrando che ha chiaramente accettato il nuovo piano di Famine. Con il Cavaliere che cerca di salvare il mondo grazie alla sua passione per l’umanità, la Chainsaw Man Church si può ora vedere sotto una luce completamente diversa.

Fonte – Comicbook