Chainsaw Man: il manga prepara uno degli scontri più disastrosi di Denji

È sempre un buon momento per parlare dei Chainsaw Man, e questo è possibile per via del forte seguito che continua a registrare. La prima stagione animata sviluppata da MAPPA ha spinto a livello globale il manga di Fujimoto. E sono tantissimi e fan desiderosi di ricevere notizie sulla seconda stagione anime, ma è importante anche dare spazio al manga e ai suoi sviluppi.

Infatti, nonostante Denji non tornerà sul piccolo schermo nel prossimo futuro, Chainsaw Man è piuttosto attivo nella serie manga scritta e disegnata da Tatsuki Fujimoto. Ricordiamo che nella seconda fase del manga, Denji non è proprio il protagonista principale. Infatti Asa Mikata, il Diavolo Guerra, sta ricevendo molto più spazio. Con il presente articolo vogliamo riportare che probabilmente la battaglia contro il Diavolo Caduta potrebbe aver raggiunto livelli più distruttiva nel manga fino ad oggi.

Ci teniamo a precisare che il presente articolo conterrà delle anticipazioni. Dunque consigliamo a colori non interessati a scoprire anzitempo gli sviluppi del manga di Fujimoto, a non proseguire ulteriormente.

I fan sanno che il Diavolo Caduta è classificato come “Paura primordiale”. Quindi è considerabile sullo stesso piano di altri Diavoli come quello Pistola o del Controllo. I livelli del manga sono ancora più crudi, poiché il Diavolo Caduta sta tentando di eliminare Asa dandola in pasto a una minaccia senza nome negli inferi.

Precedentemente, nel manga di Chainsaw Man, Fujimoto ha rivelato i nuovi poteri di Denji il quale, insieme ad Asa, tenta di schivare gli attacchi sia del diavolo caduta che del grottesco colosso, scatenato direttamente dall’inferno.

Dunque i livelli di distruzione hanno raggiunto livelli catastrofici nel manga. Non a caso, nelle precedenti battaglie di Denji, è difficile pensare a un’area che non sia mai stata completamente sia stata distrutta. Ora, per di più, il diavolo caduta scaglia persino interi edifici contro i due protagonisti per spazzarli via.

Denji e Asa sono riusciti a sopravvivere finora, ma il loro avversario è chiaramente su un livello diverso rispetto a quello degli altri Diavoli che i due hanno incontrato in precedenza. Ovviamente, i fan si chiedono se il diavolo motosega e guerra riusciranno a sopravvivere a questo scontro distruttivo. C’è ancora l’identità del “Chainsaw Man Falso” da scoprire, dato che il mangaka ha sorprendentemente dato a Denji l’assistenza tanto necessaria nella battaglia contro questa Paura Primordiale.

