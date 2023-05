Alice and Therese’s Illusion Factory è il nuovo film originale di prossima uscita targato Studio MAPPA, tornato in auge durante il MAPPA Stage 2023, successivamente a un lungo silenzio durato più di un anno.

Dopo il primo annuncio avvenuto verso la fine del 2021 ecco che la produzione mette in mostra alcuni dettagli sul film, ovviamente altamente interessante sia dal punto di vista della storia che da quello animato.

Il lungometraggio originale MAPPA mette al centro Masamune, uno studente del terzo anno di scuola media che vive in una città ormai “barricata” a causa di un’esplosione in un’acciaieria. L’esplosione ha causato una strana conseguenza volta allo “stop” materiale del tempo. Per evitare che il mondo venga distrutto, gli abitanti devono mantenere una routine quotidiana immutabile. Un giorno Mutsumi, compagno di classe di Masumune, lo guida al quinto forno dell’acciaieria dove incontra una ragazza muta dalle sembianze di un lupo. La distruzione del mondo inizia quando sboccia l’amore tra i ragazzi e le ragazze.

Il film Alice and Therese’s Illusion Factory uscirà il 15 settembre 2023 e il trailer è stato pubblicato sul canale YouTube di Mappa, visionabile anche in calce e tramite Anime Senpai.

Studio MAPPA condivide nuove informazioni sul loro nuovo film

La regista del lungometraggio sarà Mari Okada, una veterana del settore che ha lavorato a numerosi anime come Toradora, Fate/Stay Night, Darker than Black e molti altri.

Ad affiancare Mari Okada ci sarà l’assistente alla regia Tadashi Hiramatsu, che ha lavorato a Jujutsu Kaisen 0, Banana Fish e Evangelion Movie.

Masamune sarà doppiato da Junya Enoki, il doppiatore di Itadori in JJK, mentre Mutsumi sarà doppiata da Reina Ueda, che ha lavorato in Demon Slayer, MHA, Fruits Basket e altri. Itsumi sarà doppiata da Misaki Kuno, che ha lavorato in 7 Deadly Sins come Hawk.

Sicuramente un film interessante, promettente, visto che dietro c’è lo Studio dietro Jujutsu Kaisen e Attack on Titan, giusto per citarne alcuni.

Fonte Anime Senpai