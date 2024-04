Solo Leveling: il regista confessa di aver “sputato sangue” per l’intenso lavoro

Solo Leveling ha debuttato quest’anno per la prima volta sul piccolo schermo con la sua prima stagione anime. Uno degli aspetti ben noto a tutti i fan sono le condizioni di lavoro e il poco tempo per gli animatori di riposare. Questo chiaramente accade in quanto non è facile realizzare un’adattamento anime, e oltre ciò l’industria degli anime è notoriamente competitiva. Per avere successo, i membri dello staff devono dare il massimo e il team che ha adattato Solo Leveling ha fatto proprio questo. Dopotutto il doppiatore dei personaggio principale è arrivato persino a tossire sangue mentre recitava, e si scopre che anche il regista dell’anime ha avuto un problema simile.

L’aneddoto è stato raccontato dal regista di Solo Leveling in persona, Shunsuke Nakashige. Attraverso il suoi account dei social media, ha innanzitutto ringraziato i fan per il loro supporto al termine della prima stagione di Solo Leveling. E in questa occasione Nakashige, oltre a commentare il successo dell’anime, ha rivelato di essere finito in ospedale l’anno scorso perché tossiva sangue a causa del duro lavoro.

“Grazie per aver guardato l’episodio 12 di Solo Leveling. Era il tipo di progetto che ha visto sorgere diversi ostacoli con la grafica man mano che la storia procedeva. Ma penso che siamo riusciti a portarlo avanti grazie all’intero team. Sembra che ci sarà una seconda stagione, quindi dormirò molto e farò del mio meglio. L’anno scorso sono stato ricoverato in ospedale perché ho vomitato sangue” dice Nakashige.

Come si può immaginare, non esiste circostanza nella vita in cui vomitare sangue sia una buona cosa. Pare però che lo stress lavorativo abbia portato Nakashige a vivere questa spiacevole esperienza. E il regista non è l’unico ad averla provata.

In una precedente intervista, Nakashige ha rivelato che il doppiatore di Jinwoo in Solo Leveling, ha tossito sangue ad un certo punto. Durante la registrazione di alcune battute per la prima metà della prima stagione, Taito Ban sputò sangue nello studio di registrazione perché usava la sua voce in modo intenso. Questo tipo di dedizione è tanto terrificante quanto impressionante. Ricordiamo che tutti gli episodi della prima stagione dell’anime di Solo Leveling sono disponibili in streaming su Crunchyroll.

Fonte – Comicbook