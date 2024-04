Keroro: annunciato il nuovo anime della serie!

Keroro, una delle serie shonen di fantascienza più iconiche di sempre, è pronta a tornare sul piccolo schermo dopo diverso tempo. L’industria degli anime è quindi pronta a riportare in scena un classico assoluto. Il sergente Frog, altrimenti noto come Keroro Gunso tornerà a intrattenere tutti gli appassionati, e l’aggiornamento risale a questa settimana, che ha celebrato il 20° anniversario della serie anime. Per festeggiare questo traguardo, quindi, è stato annunciato un nuovo anime assolutamente imperdibile per i fan.

Come si può vedere dal trailer condiviso di seguito, il nuovo anime del sergente Keroro non è molto diverso da quelli andati in onda anni fa. Tutto infatti è piuttosto familiare grazie al cast. Il trailer è un tuffo nel passato e presenta ancora una volta il Plotone Keroro. Al momento, tuttavia, non ci sono molte informazioni o dettagli su questo nuovo anime e sulla nuova avventura dei protagonisti della serie.

Ricordiamo che è passato molto tempo da quando Keroro si è mostrato sul piccolo schermo. La serie ha debuttato infatti su Monthly Shōnen Ace nel 1999 grazie al mangaka Mine Yoshizaki. La commedia di fantascienza racconta la storia del sergente Keroro, un importante soldato di un esercito di rane aliene che vogliono conquistare la Terra. Quando il soldato viene catturato da una famiglia e trasformato in un animale domestico, si ritrova ad affrontare un mondo che non aveva mai conosciuto prima. E ogni volta Keroro cerca un modo per tornare al suo plotone.

Nel mese di aprile di venti anni fa (2004) debutta il primo adattamento anime di Keroro firmato Sunrise, andato in onda fino al 2011. Tre anni dopo la serie ha ricevuto un sequel ma da allora non ci sono stati più aggiornamenti. Adesso tutto è diverso in quanto sappiamo che la serie tornerà ufficialmente.

Il protagonista di questa serie comica è il sergente Keroro, rana aliena giunta sulla Terra insieme ad un plotone composto da altri quattro ranocchi. I loro nomi sono Tamama, Giroro, Kururu e Dororo e vogliono conquistare il pianeta. Insediatosi nel sotterraneo dell’abitazione della famiglia Hinata, Keroro si renderà conto che invadere il pianeta non è poi così facile. Nonostante i numerosi tentativi falliti, il sergente scoprirà che l’amicizia può esistere anche tra umani ed alieni.

