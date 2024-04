Urusei Yatsura: il nuovo trailer mostra le novità della seconda stagione

Urusei Yatsura tornerà con la seconda stagione dell’anime come parte del programma primaverile di quest’anno. E tutti i fan saranno entusiasti di poter scoprire le novità della seconda stagione, rivelati attraverso ad un nuovo trailer. Infatti questo anticipa quello che accadrà nella seconda parte della seconda stagione di Urusei Yatsura.

Il franchise si trova nel bel mezzo di un adattamento anime revival per celebrare un anniversario importante per l’editore Shogakukan, annunciando già all’inizio di quest’anno, la seconda stagione come parte del programma invernale del 2024. Ma mentre l’anime continua, ha una serie completamente nuova di episodi pianificati per i mesi primaverili.

La seconda stagione di Urusei Yatsura darà il via alla seconda parte e farà parte del programma anime della primavera 2024. A tal proposito, infatti, Lamù ha rivelato un’anticipazione circa quello che accadrà con i nuovi episodi attraverso il nuovo trailer, visibile in cima al presente articolo. Questo non si limita solo a ricordare quanto è successo nell’anime fino a questo punto, ma anticipa anche che Lamù attraverserà una crisi nel prossimo corso della serie.

Prodotta da David Production e con lo stesso staff e un cast di doppiaggio dalla prima stagione, la seconda stagione di Urusei Yatsura trasmette in streaming la prima metà degli episodi esclusivamente con HIDIVE. La seconda parte degli episodi invece saranno trasmessi a partire dall’11 aprile.

Scritto e disegnato dalla regina del manga, Rumiko Takahashi, il manga ha lanciato la sua carriera, ricevendo un’accoglienza positiva da fan e critici di tutto il mondo. Nel 1980 ha vinto il Premio Shogakukan per i manga in entrambe le categorie shōnen e shōjo, e nel 1987 il Premio Seiun come miglior fumetto di fantascienza/fantasy.

La storia narra le disavventure di un gruppo di liceali che vivono nella città di Tomobiki dove frequentano l’omonimo Liceo. Un giorno un’astronave carica di Oni arriva dallo spazio per conquistare la Terra offrendo agli umani un’unica possibilità di salvezza. Se un essere umano, scelto a caso da un computer, sarebbe riuscito a toccare le corna di Lamù, ossia la bellissima figlia del re degli Oni, entro dieci giorni il pianeta sarà salvo.

