Capitan Tsubasa: il mangaka parla del ritiro e della nuova era del manga

Yoichi Takahashi ha lavorato per decenni a Capitan Tsubasa, in assoluto il manga che lo ha reso famoso in tutto il mondo. Infatti ha debuttato con la serie spokon incentrata sul calcio negli anni ’80 e quest’anno, il mangaka ha annunciato che si sarebbe ritirato dal mondo dei manga subito dopo la conclusione del manga. Fortunatamente, per i fan sfegatati di Tsubasa e della sua squadra, la storia della squadra di calcio non è del tutto finita poiché Takahashi ha annunciato nuovi piani su come continuerà a dilettarsi nel mondo dei manga in futuro.

In una nuova lettera indirizzata fan, Yoichi Takahashi ha spiegato che, anche se si ritirerà dal mondo dei manga, è ben lungi dall’aver finito di creare storie. Inizia infatti ringraziando i fan per continuare a supportare Captain Tsubasa. Confessa che, una volta finito di disegnare il capitolo finale della serie, si è sentito sollevato di aver concluso tutto e adesso potrà finalmente condurre una vita senza più scadenze future. “Mi ritirerò dall’attività di mangaka, ma poiché mi diverto ancora a disegnare e inventare storie, continuerò a farlo in futuro. Potrei finire per essere semi-pensionato, ma intendo continuare le mie attività creative” dice il mangaka.

Takahashi quindi ha affermato che condividerà nuove storie nel mondo del calcio sul sito web “Captain Tsubasa World” attraverso un nuovo formato. “Ho intenzione di caricare nuove storie di Captain Tsubasa su un sito web prossimo all’apertura chiamato Captain Tsubasa World in un formato bozza. I capitoli non saranno scritti a matita o modificati, ma in questo modo posso accelerare il ritmo di scrittura e consegna della storia a tutti i miei lettori“.

Sempre in tema anime, ricordiamo che la storia più recente, Captain Tsubasa: Junior Youth Arc, è attualmente disponibile in streaming su Crunchyroll. Questo arco si concentra chiaramente su Tsubasa, un prodigio del calcio, nelle sue emozionanti avventure verso il campionato. La serie anime in questione è dia di azione, emozioni e competizione travolgenti.

Si chiude così una grande era con Capitan Tsubasa, che ha riscosso molto successo sia in Giappone che nel resto del mondo. Parliamo di una serie che ha contribuito a diffondere il calcio in Giappone e molti ritengono che sia uno dei fattori che hanno contribuito al miglioramento di prestazioni della nazionale nipponica.

