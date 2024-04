Dead Boy Detectives: dal 25 aprile su Netflix lo spin-off di Sandman

Dal mondo di Sandman di Neil Gaiman arriva Dead Boy Detectives, una nuova inquietante serie Netflix con protagonisti due ragazzi morti che decidono di abbandonare l’aldilà per diventare letteralmente detective.

Nel trailer diffuso da Netflix, visibile qui sopra, Charles Rowland (Jayden Revri) e Edwin Payne (George Rexstrew) presentano la loro Dead Boy Detectives Agency, in cui aiutano i fantasmi a risolvere i loro misteri. “Siamo dei bravi detective”, dicono i ragazzi, “quando non ci nascondiamo dalla Morte”. E intendono proprio la Morte, interpretata da Kirby Howell-Baptiste proprio come nella serie Sandman presentata sempre da Netflix, che sta di fronte a loro con un’aria piuttosto indifferente.

The Dead Boys Detective Agency. It is a very silly name. But accurate. https://t.co/rOPb8TA2I9 WARNING: CONTAINS ME pic.twitter.com/MYY4DaYdUn — Neil Gaiman (@neilhimself) April 3, 2024

Il trailer è accompagnato da “Welcome to the Black Parade” dei My Chemical Romance, band il cui frontman Gerard Way è anche fumettista autore di The Umbrella Academy, opera che ha dato vita ad un altra altra serie di successo di Netflix

Secondo la sinossi ufficiale, la nuova serie (che originariamente era stata sviluppata per HBO Max) è una storia di fantasmi che “esplora la perdita, il lutto e la morte attraverso la lente di Edwin Payne e Charles Rowland, due adolescenti inglesi morti, e del loro amico vivo, Crystal Palace (Kassius Nelson)”. La serie è stata scritta e creata da Steve Yockey, già ideatore della commedia nera HBO Max The Flight Attendant.

Ruth Connell riprenderà il suo ruolo di Infermiera di Notte dall’episodio Dead Patrol della terza stagione di Doom Patrol – dove i Dead Boys hanno fatto la loro prima apparizione (anche se interpretati da una coppia di attori diversi). Il cast comprende anche Briana Cuoco nel ruolo di Jenny la Macellaia, Yutu Kitamura nel ruolo di Niko, Max Jenkins nel ruolo di Kingham, Lukas Gage nel ruolo di Thomas il Re dei Gatti e Jenn Lyon nel ruolo di Esther.

Charles ed Edwin hanno fatto la loro prima apparizione nel 1991 in The Sandman #15, scritto da Gaiman, e sono poi apparsi in diversi fumetti e graphic novel in stile manga.

Dead Boy Detectives arriverà su Netflix il 25 aprile, mentre la seconda stagione di Sandman è attualmente in sviluppo.