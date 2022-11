The Sandman: ordinata la seconda stagione della serie Netflix

Alla fine tramite un messaggio su Twitter di Neil Gaiman che anticipava l’annuncio di Netflix la notizia è realtà. Ci sarà una seconda stagione di The Sandman!

La serie tratta dall’omonimo graphic novel apprezzatissimo di Gaiman, aveva riscontrato grandi lodi soprattutto dagli estimatori del fumetto (qui la nostra recensione). Era stata infatti apprezzata la fedeltà al materiale cartaceo originale e alcune scelte di casting e di messa in scena.

Mesi fa era arrivato a sorpresa anche un episodio extra, metà live action metà animato, ispirato ad alcuni capitoli all’interno del fumetto. Questo aveva fatto riaccendere la speranza dei fan, ma mancava l’ufficialità. Anche perché i grossi costi di produzione, come rivelato dallo stesso Gaiman, che supervisionava il progetto in prima persona insieme a David S. Goyer, sembravano essere uno degli ostacoli per il rinnovo.

Rinnovo che infine è arrivato, con la produzione che inizierà nei prossimi mesi. Per un arrivo non prima del 2024 presumibilmente, dati i lunghi tempi produttivi.

In The Sandman, passati cent’anni, nel 2022, il cerchio magico in cui era stato rinchiuso viene accidentalmente spezzato e Morfeo riesce a fuggire. Durante gli anni della prigionia il suo regno è andato in rovina, gli incubi sono fuggiti e ci sono state pesanti ripercussioni nel mondo reale. Sandman parte alla ricerca degli strumenti del suo potere per riappropriarsi del controllo del mondo del sogno, e anche degli altri.

Nel cast Tom Sturridge nei panni del protagonista. Vivienne Acheampong è la bibliotecaria e fidata consigliera Lucienne. Charles Dance è Sir Roderick Burgess colui che ha tenuto prigioniero Sogno. Gwendoline Christie è Lucifer Morningstar, il Diavolo e sovrano del regno ultraterreno. Boyd Holbrook è Corinzio, l’incubo più pericoloso ad essere fuggito. Kirby Howell-Baptiste è Morte, la Sorella di Morfeo nonché uno dei Eterni, così come Mason Alexander Park che è Desiderio e Donna Preston che è Disperazione. Jenna Coleman è Johanna Constantine, erede di John Costantine. Joely Richardson è Ethel Cripps, compagna di Burgess e madre di John Dee, il terribile dottore interpretato da David Thewlis. A produrre la serie The Blank Corporation, Phantom Four, DC Entertainment e Warner Bros. Television.