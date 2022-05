Le uscite Panini Marvel, Panini Comics e Disney del 2 giugno: le novità

Tutte le uscite Panini Marvel, Panini Comics e Disney della settimana del 2 giugno, direttamente dal sito Panini; le novità della casa editrice.

Come ogni settimana, vi riportiamo questa volta le prossime uscite Marvel, Panini Comics e Disney del 2 giugno, direttamente dal sito Panini.

Le uscite Panini Marvel del 2 giugno 2022

I Fantastici Quattro di Walter Simonson – Cofanetto Completo

Autori: Arthur Adams, Walter Simonson

Data di uscita: 2 giu 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 0

Formato: 18.3X27.7

Contiene: I Fantastici Quattro di Walter Simonson Voll. 1 e 2

Rilegatura: Cartonato, cofanetto

Interni: Colori

ISBN: 9788828712107

60,00 €

Sub-Mariner di Bill Everett 2

Gli Anni Prima della Guerra

Autori: Carl Burgos, Paul Gustavson, Stan Lee, Bill Everett, AA.VV.

Data di uscita: 2 giu 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 448

Formato: 17X26

Contiene: Sub-Mariner Comics (1941) #2/3, The Human Torch (1940) #5/6, Marvel Mystery Comics (1939) #23/31, All-Winners Comics (1941) #2/4, Daring Mystery Comics (1940) #7/8, Comedy Comics (1942) #9

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828707400

39,00 €

Ultimo volume con le storie di Namor il Sub-Mariner pubblicate dall’antesignana della Marvel negli anni 40!

Alcuni scontri leggendari contro le forze dell’Asse e persino con un vero gigante!

Ospiti d’onore, il Patriota e la Torcia Umana!

Inoltre, le avventure di Fin, un dimenticato super eroe della Seconda Guerra Mondiale!

I Fantastici Quattro di Walter Simonson 1

Nel Flusso del Tempo

Autori: Walter Simonson

Data di uscita: 2 giu 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 224

Formato: 18.3X27.7

Contiene: Fantastic Four (1961) #334/342, Marvel Holiday Special (1991) #1

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828712091

29,00 €

Il primo di due volumi interamente dedicati al celebre ciclo dei Fantastici Quattro scritti e disegnati da Walter Simonson!

Dalle tre storie per Atti di vendetta alle avventure attraverso il flusso del tempo che li porterà a scontrarsi contro alcuni dei loro nemici più mortali!

Nove entusiasmanti avventure del Quartetto in una delle sue saghe più famose ed esaltanti!

Inoltre, una storia di Natale disegnata da Arthur Adams!

I Fantastici Quattro di Walter Simonson 2

Grossi Guai sul Pianeta Terra

Autori: Walter Simonson

Data di uscita: 2 giu 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 304

Formato: 18.3X27.7

Contiene: Fantastic Four (1961) #333/354

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828712114

31,00 €

Secondo e ultimo volume dedicato al leggendario ciclo di Walter Simonson sulla collana dei Fantastici Quattro!

Undici storie in cui vedremo in azione un Dr. Destino più letale che mai e la altrettanto temibile Commissione dell’Invarianza Spazio-temporale!

La trilogia di storie degli FQ alternativi – Hulk, Spider- Man, Ghost Rider e Wolverine – disegnata dal maestro Arthur Adams!

288 pagine entrate nella storia del fumetto Marvel!

Le uscite Panini Comics del 2 giugno 2022

Una Mamma per Amica: Il Ricettario Ufficiale

Autori: Elena P. Craig, Kristen Mulrooney

Data di uscita: 2 giu 2022

Tipo prodotto: Libri

Pagine: 192

Formato: 20.3X25.5

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828709817

29,00 €

L’imperdibile raccolta ufficiale di ricette ispirate al mondo delle ragazze Gilmore, l’amatissimo duo mamma e figlia dall’incredibile parlantina. Tra bellissime immagini e le citazioni più iconiche dell’acclamata serie tv, troverete tutti i migliori piatti di Sookie, Emily e naturalmente Luke in un volume divertente, spumeggiante e completo, perfetto per qualunque fan di Rory e Lorelai.

Teenage Mutant Ninja Turtles 54

Autori: AA. VV., Tom Waltz, Michael Dialynas, Mateus Santolouco, Kevin Eastman

Data di uscita: 2 giu 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 88

Formato: 17X26

Contiene: Teenage Mutant Ninja Turtles (2011) #96, Shredder in Hell (2019) #2, Teenage Mutant Ninja Turtles Macro-Series (2018) #2

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

ISBN: 9788828713487

9,90 €

Per salvare la vita a una loro alleata, le Tartarughe Ninja hanno dovuto prendere una decisione estrema, e ora devono iniziare ad affrontarne le conseguenze! Intanto la guerra tra bande imperversa, e a rendere le strade della Grande Mela ancora più pericolose ci pensa una sinistra alleanza. Il tutto mentre nell’Aldilà proseguono le (dis)avventure di Shredder. Infine… Michelangelo dovrà affrontare i propri problemi familiari.

Reckless 2

Amico del Diavolo

Autori: Ed Brubaker, Sean Philips

Data di uscita: 2 giu 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 144

Formato: 17X26

Contiene: Reckless: Friend of the Devil

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828713500

17,00 €

Ed Brubaker e Sean Phillips tornano con una nuova graphic novel con protagonista Ethan Reckless, un investigatore privato che sarà pronto a risolvere qualunque problema, a fronte del giusto prezzo. Siamo nella Hollywood degli anni 80, e il nostro dovrà addentrarsi nel sottobosco satanista di Los Angeles per trovare una donna scomparsa. Dai pluripremiati autori di Pulp e Un brutto weekend, un nuovo volume autoconclusivo della saga di Reckless!

Le uscite Disney dal 2 all’8 giugno 2022

Kingdom Hearts Silver 2

Autori: Shiro Amano

Data di uscita: 2 giu 2022

Tipo prodotto: Manga

Pagine: 136

Formato: 14.5X21

Contiene: Kingdom Hearts 2

Rilegatura: Brossurato

Interni: Bianco e Nero

ISBN: 9788828717348

8,00 €

…Tuttavia, anche le forze delle tenebre continuano la propria opera, corrompendo tutto ciò che si trova sulla loro strada! Nuova edizione per il manga di culto che unisce personaggi Disney all’avvincente universo targato Square Enix.

Noi, amici

Disney Hero 102

Autori: AA. VV.

Data di uscita: 3 giu 2022

Tipo prodotto: Magazine

Pagine: 192

Formato: 14X18.6

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

4,90 €

La coppia di amici Topolino e Pippo è protagonista assoluta di questo volume, con tante storie ambientate tra Topolinia e oltre. Il filo conduttore resta l’amicizia e la voglia di avventura. Nel volume c’è anche l’avvincente Topolino e l’ingannevole gemello, scritta da Casty e disegnata da Roberto Vian e Topolino e l’enigma di Quiet Village, di Carlo Panaro e Giuseppe Dalla Santa.

Best of Paperopoli

In viaggio

Disney Compilation 27

Autori: AA. VV.

Data di uscita: 5 giu 2022

Tipo prodotto: Magazine

Pagine: 288

Formato: 13.7X19.5

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

Il prodotto è consegnabile nei seguenti paesi: Italia, San Marino

Spedito da: Magazzino fumetti, libri e riviste

6,20 €

In questo numero di Disney Compilation seguirete i più amati protagonisti di Paperopoli tra viaggi di ogni genere: in campeggio con Paperino, Paperoga e il campeggio con i baffi, in cui troveremo Malachia, il mitico gatto di Paperoga. Vacanze di tutt’altro genere in Zio Paperone e la vacanza elettronica, in cui il miliardario dimostrerà ancora una volta il suo incredibile intuito per gli affari. In partenza!

Topolino in Giallo 4

Autori: AA. VV.

Data di uscita: 5 giu 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 160

Formato: 14.9X19.5

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

4,90 €

Si avvicina l’estate, e con l’arrivo di grilli e lucciole i lettori torna un volume special, in cui sono raccolte le più belle indagini che vedono Topolino nella sua celebre versione “detective”. Il volume contiene anche Topolino e la cetra di Orfeo,in cui seguiremo Topolino e Pippo nella ricerca di un mitico strumento musicale capace di far addormentare istantaneamente chiunque ne senta la musica. A completare l’uscita un’avvincente storia inedita. Pronti per le vacanze?

Paperinik 66

Autori: AA. VV.

Data di uscita: 5 giu 2022

Tipo prodotto: Magazine

Pagine: 192

Formato: 13.7X19.5

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

4,20 €

Con questo numero sono in arrivo due storie inedite Egmont in cui Paperinik vi farà assaporare il clima estivo. Non perdete Paperinik e la gelida vacanza tropicale, dove il super papero in costume da bagno… ehm… in mascherina e mantello farà il “turista-fai-da-te” con sorpresa! E per finire, tornano a farci compagnia le avventure di Pikappa con la ripubblicazione delle storie brevi della serie di Pk-Pikappa: fanno da apripista Cambio della guardia e Primo appuntamento.

Buzz Lightyear Speciale Giochi

Data di uscita: 8 giu 2022

Tipo prodotto: Magazine

Pagine: 16

Formato: 20X28

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

Il prodotto è consegnabile nei seguenti paesi: Italia, San Marino

Spedito da: Magazzino fumetti, libri e riviste

3,90 €

Scopri la vera storia del mitico Buzz Lightyear in questa fantastica rivista piena di attività spaziali e giochi fai-da-te

Topolino 3472

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 8 giu 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 160

Formato: 13.9X18.6

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

3,20 €