Il film esce direttamente in home video grazie ad Anime Factory.

Arriva una nuova esclusiva su Fan Factory Shop, ovvero l’Ultralimited Edition de La casa degli smarriti sul promontorio per Anime Factory. Il film continua a impreziosire l’ottima collana messa in piedi dall’etichetta dedicata all’animazione giapponese di Plaion Pictures. Edizioni sempre molto curate e ricchissime di contenuti, con una selezione di titoli variegata e interessante. Favole moderne con bei messaggi di speranza e spesso protagoniste femminili forti. La collana che fa proprio al caso per gli anime addicted, tra classici da riscoprire e novità da assaporare.

L’anime, che in questo caso esce direttamente in home video, è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo vincitore del premio Noma 2016 di Sachiko Kashiwaba, già autrice del racconto che ha ispirato il film Premio Oscar La città incantata di Hayao Miyazaki. La pellicola è ambientata nella prefettura di Iwate e appartiene all’iniziativa mirata a promuovere le prefetture di Iwate, Miyagi e Fukushima nell’ambito del progetto ‘Zutto Oen 2011 + 10…’. Un progetto commemorativo del terremoto e dello tsunami del Tohoku del 2011.

Scritto da Reiko Yoshida (La forma della voce, Violet Evergarden, Liz e l’uccellino azzurro) e realizzato da david production (Fire Force, Cells at Work! Lavori in corpo), La casa degli smarriti sul promontorio ha vinto il 76° Mainichi Film Awards nel 2022 ed è stato presentato in concorso al Festival di Annecy dello stesso anno.

Le altre Ultralimited Edition Anime Factory finora pubblicate sono: Hello World, Maquia, A te che conosci l’azzurro del cielo, Josée la Tigre e i Pesci. Violet Evergarden – Il Film, Liz e l’uccellino azzurro, Belle.

In arrivo a Natale ci sarà Pompo, la cinefila che a gennaio arriverà solo per un giorno al cinema.

La casa degli smarriti sul promontorio: Unboxing dell’Ultralimited Edition Anime Factory

Nel video il nostro unboxing dell’Ultralimited Edition Anime Factory de La casa degli smarriti sul promontorio. Un cofanetto a tiratura numerata a 1.000 copie con packaging e contenuti esclusivi. Tra questi segnaliamo:

CONTENUTI EXTRA:

• Teaser

• PV Collection

• Original Preview

• Trailer italiano

• Le ricette segrete di Yui e Kiwa

• 4 Cards da collezione

CONTENUTI ESCLUSIVI ULTRALIMITED EDITION:

• Cofanetto Digipack con artwork esclusivo

• Book di 72 pagine con interviste allo staff, approfondimenti sul folclore tradizionale e gallerie di disegni chiave

• Booklet cinematografico di 20 pagine con informazioni sulla storia, sui personaggi e mondo altro

• 2 miniposter 30x40cm

SINOSSI DEL FILM:

Yui è una diciasettenne fuggita di casa e Hiyori è una bambina di otto anni che ha perso la voce in seguito allo shock per la morte di entrambi i genitori. Le due ragazze che hanno perso il loro posto nel mondo incontrano Kiwa, un’anziana misteriosa, e insieme a lei iniziano a vivere nella casa degli smarriti, una vecchia abitazione popolare costruita su un promontorio che dà sul mare. All’inizio seguono Kiwa sull’onda del momento, ma entrando in contatto con la sua premura e la casa degli smarriti, che offre ospitalità a chi la visita, iniziano pian piano a lenire i loro animi feriti. Poi, un giorno, degli yokai gentili chiamati ‘misterini’ vengono a trovare Kiwa. Riusciranno Yui, Hiyori e Kiwa a superare il proprio passato e a proteggere la loro preziosa casa?