Junji Ito lancerà una nuova serie nel mese di febbraio

Junji Ito sarà il protagonista del 2023 a quanto pare, visto che oltre la nuova serie in uscita a gennaio su Netflix arriverà anche una nuova storia in uscita durante il mese di febbraio. La serializzazione non sarà lunga e si tratterà di una miniserie, un metodo narrativo molto amato dall’autore.

La rivista Nemuki+ di Asahi Shimbun Publications ha recentemente annunciato l’arrivo di questa nuova serie manga firmata dal noto autore horror, confermando appunto che inizierà la sua serializzazione all’interno della rivista già citata a partire da febbraio. Non sappiamo ancora quanto durerà la pubblicazione.

A quanto pare la nuova serie ha un titolo ancora provvisorio e la trama lascia pochi indizi se non proprio nulla. Kakugetsu Ito Junji (Bimonthly Junji Ito) arriverà nel prossimo numero della rivista, precisamente il 13 febbraio (Nemuki+ è una rivista bimestrale), e proprio in quel momento avremo qualche informazione in più.

In calce arriva anche un immagine dimostrativa, o meglio abbiamo modo di visionare qualcosina tramite il nuovo numero della copertina che accenna alla nuova storia in questione.

Junji Ito lancerà un nuovo manga nel mese di febbraio

Come accennato arriverà su Nemuki+ di Asahi Shimbun Publications e sopra potete ammirare un personaggio presente all’interno di Kakugetsu Ito Junji (Bimonthly Junji Ito), titolo come accennato ancora provvisorio.

Sulla copertina possiamo vedere una donna molto distinta dal tratto d’Ito, intenta a osservare il pubblico che gli dona lo sguardo.

Basta poco per capire che nasconde qualcosa e noi lettori siamo pronti per entrare nella sua mente e nel suo mondo. Sullo sfondo dell’immagine notiamo invece degli occhi abbastanza inquietanti che osservano il tutto.

Non abbiamo una sinossi al momento, ma non è difficile capire a cosa andremo incontro, specie se siamo appassionati e lettori navigati dell’arte d’Ito, ancora una volta sulla cresta dell’onda dopo alcuni anni.

Ricordiamo che Netflix produrrà e trasmetterà sulla sua piattaforma ovviamente, la nuova serie antologica comprensiva di 20 storie, incentrate appunto sui manga d’Ito.

Nella lista sono presenti tantissimi titoli e alcuni non sono mai stati trasposti in versione animata, quindi anche per questo il progetto in questione è molto ambizioso.

Voi cosa ne dite di questa nuova storia? Tutto arriva da ANN

Fonte ANN