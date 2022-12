Junji Ito Maniac uscirà nel mese di gennaio e finalmente sono state svelate tutte le 20 storie che saranno adattate da questa serie antologica prodotta da Netflix.

Nel corso di questi mesi abbiamo avuto l’occasione di vedere dei piccoli teaser, delle immagini e anche leggere il cast della serie e oggi abbiamo anche la conferma di tutte e 20 gli adattamenti.

Tramite ANN abbiamo modo di leggere queste lista e allo stesso tempo visioniamo anche una bella locandina condivisa per l’occasione, sempre terrificante e disagiante come le storie migliori del mangaka.

Shoko Nakagawa e Mie Sonozaki si uniscono al cast, rispettivamente nei panni di Mayumi Santo e Mitsu Uchida per la storia appena annunciata “Whispering Woman” (“Mimikosuri Suru Onna”). Tomoko Kaneda dà voce al gatto Coron nella storia appena annunciata “Soichi’s Beloved Pet” (“Sōichi no Aigan Dōbutsu”).

Junji Ito Maniac: ecco tutte le 20 storie presenti nell’anime

La serie in uscita sulla piattaforma streaming ha finalmente condiviso la lista presente in calce:

“The Strange Hikizuri Siblings”

“The Story of the Mysterious Tunnel”

“Ice Cream Bus”

“Hanging Balloon”

“Four x Four Walls”

“The Sandman’s Lair”

“Intruder”

“Long Hair in the Attic”

“Mold”

“Library Vision”

“Tomb Town”

“Layers of Terror”

“The Thing that Drifted Ashore”

“Tomie: Photo”

“Unendurable Labyrinth”

“The Bully”

“Alley”

“Headless Statue”

“Whispering Woman”

“Soichi’s Beloved Pet”

Shinobu Tagashira, regista del precedente anime televisivo Junji Ito “Collection”, torna come regista e character designer. Anche Kaoru Sawada torna da Junji Ito “Collection” come sceneggiatore. Yuki Hayashi compone le musiche e Hozumi Gōda è il direttore del suono. Lo Studio DEEN sta animando la serie. MADKID esegue la sigla di apertura dell’anime, “Paranoid”.

L’anime includerà 20 storie tratte dall’opera d’Ito che saranno animate per la prima volta. L’anime includerà storie tratte dai volumi Tomie, Sōichi e The Hanging Balloons e tanti altri, così da come avete potuto leggere nell’articolo. Avete letto delle storie che vi hanno appassionato in versione manga?

Ovviamente non ci sono tutte ma allo stesso tempo la lista è molto succosa data la qualità delle storie scelte per questa antologia che uscirà il 19 gennaio del 2023; la data si avvicina piano piano.

Fonte ANN