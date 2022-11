Star Comics annuncia un unico volume contenente quattro storie di Junji Ito

Tutti gli appassionati dei racconti di Junji Ito non possono sicuramente lasciarsi scappare questo appuntamento. All’interno de La Zona Fantasma ci saranno questi piccoli gioielli del terrore firmati Junji Ito, genio indiscusso dell’horror giapponese. Questa spaventosa collezione di piccoli capolavori indaga i risvolti più terrificanti della vita quotidiana. Inoltre sarà in grado di rivelare tutto l’orrore che si nasconde tra le pieghe della cosiddetta normalità.

I contenuti legati a Junji Ito inoltre saranno presentati anche da Netflix, attraverso Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre. Si tratta di una nuova raccolta di anime che adatterà ben venti racconti. Tutti questi racconti saranno animati per la prima volta in assoluto e faranno il loro debutto il 19 gennaio dell’anno prossimo.