One Piece: il produttore esecutivo del live-action anticipa la presenza di easter eggs

One Piece continua a intrattenere tutti i suoi fan da tantissimi anni e non smetterà molto presto di farlo. Infatti non solo il manga e l’anime, ma attualmente si sta preparando per il suo debutto, il primo live action su Netflix.

Oggi riportiamo di fatto che il produttore esecutivo che sta lavorando al progetto, sta anticipando a tutti i fan che dovranno stare attenti agli Easter Eggs nascosti nel nuovo adattamento.

Al momento non c’è una finestra o una data di rilascio per l’imminente serie live-action di Netflix. Tuttavia è chiaro che i progressi della serie stanno andando avanti non solo perché la maggior parte del cast ha terminato le riprese, ma anche perché sono tutti pronti per mostrare ai fan un primo assaggio del progetto.

Lo showrunner e produttore esecutivo della serie live-action di One Piece, Matt Owens, è stato piuttosto esplicito sulla produzione della serie con i fan negli ultimi anni. Di recente però ha avuto modo di provocarli ulteriormente. Owens ha rivelato che i fan dovranno tenere gli occhi ben aperti per alcuni degli Easter Egg che saranno presenti.

Matt Owens ne ha parlato in modo piuttosto entusiasta. Porta a capire che ormai l’arrivo del live-action è imminente. Owens dice che bisogna guardare tutto ciò che si sa sul mondo di One Piece ora confrontandolo alla saga di East Blue. Dopo questa questa frase conclude dicendo di fare attenzione agli Easter Egg.

Gli appassionati dovranno dunque prestare attenzione a qualsiasi poster da ricercato, giornale, anche solo frammenti di dialogo. Invita addirittura a mettere in pausa e fare screenshot assicurando che sarà divertente. Quindi sembra che ci saranno alcuni pezzi che persino il manga non ha ancora anticipato.

Al momento non ci è dato sapere se Netflix avrà o meno ulteriori piani su un sequel del live-action dopo questo che affronta la saga di East Blue.

Il manga invece ha abbandonato queste acque molto tempo fa, dato che i nostri protagonisti si trovano sull’isola di Egg Head. Su quest’isola sono moltissimi i segreti che stanno venendo alla luce e che sono rimasti all’oscuro per così tanti anni.

