One Piece: svelato il ruolo di Oda nel live action di Netflix

One Piece è tra le serie più famose in tutto il mondo e si è proposto in ogni forma ai suoi fan, come lungometraggio, videogioco e anche come live-action. In questo articolo infatti riporteremo alcuni aggiornamenti legati al progetto di Netflix per parlare del ruolo che Oda ha svolto.

Uno dei dirigenti dello show si è espresso su come questo live-action di One Piece stia godendo del supporto e del consenso di Oda.

Le informazioni arrivano direttamente da Ted Biaselli, il regista di Netflix Originals. Quest’ultimo ha ammesso che Eiichiro Oda è molto coinvolto in questo progetto e tende a riportare ordine e chiarezza quando la troupe si confonde.

Biaselli quindi conferma che stanno lavorando direttamente con Oda. Dato che non ha mai lavorato in televisione, tra loro si è instaurato un sodalizio basato sul dare e avere per individuare quello che funziona e che non funziona nel live-action.

Ovviamente, il coinvolgimento di Oda nel live-action di One Piece è partito sin dall’inizio. Nel 2020, lo scrittore Matt Owens ha affermato che lui e il suo team inviavano regolarmente le sceneggiature a Oda all’inizio della pre-produzione.

Dunque Oda e il suo team sono molto coinvolti. Hanno letto tutte le sceneggiature e hanno dato degli appunti molto importanti per il loro miglioramento.

Non è la prima volta che Netflix lavora su progetti come questi e sicuramente è riuscito a conquistare molti appassionati. È quello che punta a fare anche con One Piece e tutte le eventuali modifiche mirano solo a renderlo appetibile a un pubblico più ampio.

Il progetto di Netflix su One Piece, da quando è stato annunciato, ha rilasciato diverse informazioni e alcune immagini del set. Inoltre abbiamo riportato anche che le riprese sono terminate.

I fan adesso sono molto impazienti di poter guardare il lavoro finale. Le riprese principali della serie TV sono terminate all’inizio di quest’anno, quindi adesso si è nella fase della post-produzione. Non c’è dubbio che Oda stia seguendo da vicino gli sviluppi finali di questo progetto, mentre continua a lavorare sul manga che si trova nel suo arco finale.

Fonte – Comicbook