Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre: svelata la data di debutto

Junji Ito è uno dei mangaka più famosi a livello globale in quanto considerato uno dei più importanti autori di manga horror di sempre. Oggi riportiamo un aggiornamento molto importante che riguarda Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre. Infatti l’evento live streaming di Netflix Tudum Japan ha rivelato di recente nuovi membri del cast del nuovo anime basato sulle varie storie del mangaka horror Junji Ito. Tra le novità importanti emerse dall’evento, riportiamo anche la data di uscita dell’anime. Quest’ultimo infatti farà il suo atteso debutto su Netflix il 19 gennaio 2023.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter ufficiale NetflixGeeked. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Introducing new cast members and stills from 4 of the 20 stories in #JunjiItoManiac: Japanese Tales of the Macabre 🩸 • Riho Sugiyama

• Daisuke Kishio

• Rie Suegara

• Yumiri Hanamori

• Yuji Mitsuya

• Hiro Shimono

pic.twitter.com/DyrtR3iMHT

Ricordiamo che si tratta di un’anime che includerà le 20 storie più importanti del mangaka che saranno animate per la prima volta. Solo per menzionare alcune delle tante opere del maestro dell’horror, le storie che saranno adattate sono saranno Tomie, Soichi, The Hanging Balloons, ma anche Where The Sandman Lives, Bullied, The Long Hair In The Attic, Undendurable Maze, e The Bizarre Hikizuri Siblings: The Seance.

Tomie, disegnato nel 1987, segue le vicende di Tomie. Spinta un giorno, inavvertitamente, dal suo fidanzato Yamamoto in seguito a un litigio, cade da un dirupo. Il suo corpo viene mutilato dai suoi compagni di scuola e dal professore, e i pezzi occultati in vari posti, così da nascondere l’accaduto alle autorità. Il giorno seguente, Tomie si ripresenta in classe. La ragazza fa innamorare di sé gli uomini, li fa impazzire, li induce ad ucciderla e quindi si rigenera all’infinito.

Soichi invece è uno studente delle elementari che lecca continuamente dei chiodi ed è fastidioso, insofferente e dispettoso al punto da attuare comportamenti antisociali da associare non solo a desiderio di vendetta e ricerca di attenzioni, ma anche a una sorta di disturbo psichiatrico.

Queste sono solo due delle opere descritte che gli appassionati potranno guardare quando Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre debutterà l’anno prossimo.