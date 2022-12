One Piece 1069: Rob Lucci torna in azione e mostra una nuova forma!

One Piece è tornato con un nuovo capitolo e l’ha fatto sicuramente in un modo assolutamente travolgente. Di fatto questo vede il ritorno di uno dei personaggi che ha segnato la crescita di Rufy in uno scontro diventato iconico.

Prima di proseguire si vuole chiarire che seguiranno alcune anticipazioni legate a One Piece. Coloro che non vogliono scoprire anzitempo le novità l’ideale sarebbe non proseguire.

Dopo essere arrivati sull’isola di Egg Head, i pirati di cappello di Paglia hanno avuto modo di incontrare finalmente il misterioso Vegapunk, lo scienziato più geniale del mondo. In questo incontro molti sono stati i dettagli svelati da quest’ultimo, legati al Governo Mondiale.

Poiché ha approfondito, anche fin troppo, ciò che è legato al Secolo del Grande Vuoto e all’energia del Regno Antico, adesso il Governo Mondiale è intenzionato a eliminarlo. Ma incontrando Rufy nel suo cammino si è assicurato un Imperatore del mare come alleato.

Non appena il CP0 arriva con decisione sull’isola, comincia a seminare disordine. Rob Lucci, a capo di questa organizzazione, torna in azione e anche ad affrontare proprio Monkey D. Rufy.

Dopo aver messo KO uno dei sei satelliti di Vegapunk, Atlas, Lucci conferma le loro intenzioni reali con Vegapunk.

Nonostante Kaku e Stussy gli dicano di lasciare perdere Rufy in quanto si tratta di un Imperatore che non si può affrontare su libera iniziativa, gli si scaglia comunque contro!

Prima di farlo e di darne vita ad una parte due del loro scontro, Lucci svela la sua nuova forma! Tutti sappiamo che gode dei poteri del Frutto del Diavolo di tipo Zoo Zoo, che gli permettono di trasformarsi in Leopardo.

Tuttavia questa forma è completamente nuova ed è l’evoluzione di quella precedente. Lui stesso afferma che Rufy non è l’unico ad aver acquisito piu forza. Ora ha risvegliato la forma Leopardo del Frutto del Diavolo Neko Neko.

Lo scontro contro Cappello di Paglia però è su un altro livello per lui, infatti non riesce a stargli dietro.

Nonostante questo dimostra la sua intelligenza attaccando Sentomaru. Quest’ultimo ha il controllo dei Seraphim e Lucci capisce che deve metterlo fuori gioco per impossessarsene e avere più potenza di attacco.