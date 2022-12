Nier: Automata: l’adattamento animato ha una data di uscita ufficiale!

Nier: Automata è pronto a fare il suo debutto l’anno prossimo con l’adattamento animato prodotto da Square Enix, in collaborazione con Aniplex. Tutti gli appassionati sono molto incuriositi di scoprire quello potranno guardare e oggi siamo felici di riportare la data di uscita ufficiale di Nier: Automata Ver1.1a.

Il videogioco RPG Nier Automata sviluppato da PlatinumGames e pubblicato da Square Enix ha riscosso un forte successo al suo debutto. Sulla scia di questo successo, l’anime si può considerare come uno dei nuovi anime più attesi della stagione invernale del 2023.

Di recente avevamo riportato che la nuova serie anime, Nier: Automata Ver1.1a, sarebbe stata presentata in anteprima a gennaio 2023. Oggi invece annunciamo che Crunchyroll ha confermato tramite comunicato stampa che l’anime inizierà il 7 gennaio. Inoltre pare proprio che sarà trasmesso anche al di fuori del Giappone.

Quindi ora che abbiamo una data di uscita, mancano relativamente poche settimane prima di vedere l’adattamento anime del popolare videogioco.

Nier: Automata Ver1.1a sarà trasmesso in streaming su Crunchyroll. Ryouji Masayuma dirigerà la composizione della serie insieme al creatore del gioco originale Yoko Taro per A-1 Pictures. Il cast dell’anime include i seguenti doppiatori:

Yui Ishikawa nei panni di 2B,

Natsuki Hanae interpreterà 9S,

Hiroki Yasumoto nei panni di Pod 042,

Kaoru Akiyama sarà Pod 153,

Chiaki Kano doppierà Comandante,

Keiko Isobe sarà Operatore 60,

Meari Hatsumi come Operatore 210,

Aoi Yuki come Pascal,

Ayaka Suwa nei panni di A2,

Atsumi Tanezaki come Lily,

Daisuke Namikawa doppierà Adam

Tatsuhisa Suzuki darà la sua voce a Eve.

Il nuovo anime conterrà una storia originale non vista nella versione del videogioco. Infatti il team che ha lavorato alla realizzazione dell’anime ha cambiato il titolo, differenziandolo da quello del videogioco. Questa decisone nasce dalla valutazione della storia del gioco, che non sarebbe interessante per una serie anime.

Non è stato facile arrivare ad una decisione unanime. Infatti Yoko Taro voleva cambiare rotta allontanandosi dal videogioco, mentre Ryoji Masuyama, il regista dell’anime, non condivideva quest’idea.

Ormai questo fa parte del passato e ora non resta che attendere il debutto di Nier: Automata Ver1.1a!

