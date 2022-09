NieR: Automata: l’anime potrebbe avere una storia propria

NieR: Automata è un videogioco action RPG multipiattaforma sviluppato dalla giapponese PlatinumGames e pubblicato da Square Enix. Come ormai tutti i fan sapranno, farà il suo debutto con l’adattamento anime il prossimo anno. Tuttavia ci saranno alcuni importanti cambiamenti su come si svolgeva la storia nei videogiochi!

NieR: Automata ha riscosso una popolarità notevole negli ultimi anni dalla sua uscita. Uno dei motivi principali che ha spinto tanti videogiocatori ad amare il videogioco è la possibilità di concludere la storia con diversi finali alternativi. Per di più ogni finale sembra avere dei piccoli legami con l’altro. È per questo che i fan amano esplorare ogni percorso particolare di NieR: Automata.

A quanto pare, i fan del videogioco non dovranno preoccuparsi troppo in termini di spoiler o potenziale adattamento. Lo sviluppatore del videogioco, Yoko Taro, ha rivelato durante un segmento speciale dell’Aniplex Online Fest 2022 che l’anime di NieR: Automata, ufficialmente intitolato NieR: Automata Ver1.1a, avrà una nuova storia. Questo perché la storia realizzata per il gioco non sarebbe interessante per una serie anime. In effetti questa è caratterizzata da un titolo che si differenzia dal videogioco.

Yoko Taro, sulla pianificazione dell’anime, ha spiegato che il titolo dell’anime sarà ‘Ver1.1a‘ perché il titolo NieR: Automata fà riferimento alla storia creata per il videogioco. Afferma che “copiarla così com’è non renderebbe l’anime altrettanto interessante“. Quindi ha suggerito di cambiare le cose.

Tuttavia il regista dell’anime, Ryoji Masuyama, ha cercato di impedire questi cambiamenti. Questo non solo per accontentare i fan del videogioco, ma anche perché lo staff stesso era più orientato verso l’adattamento.

Yoko Taro ha infatti rivelato che queste modifiche alla storia sono diventate un dibattito interno. Da un lato lui cercava di stravolgere la storia originale, dall’altro lo staff dell’anime voleva disperatamente fermarlo. Tale dibattito ha proseguito per molto tempo e non è terminato.

Infatti i fan dovrebbero probabilmente aspettarsi alcune modifiche rispetto alla storia del videogioco. Anche perché NieR: Automata Ver1.1a farà il suo debutto a gennaio nel 2023.

