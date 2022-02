NieR: Automata: l’action RPG diventa un anime

Aniplex ha annunciato mercoledì con un teaser trailer durante il live streaming del 5° anniversario di NieR:Automata che il gioco di ruolo d’azione NieR:Automata di Square Enix e Platinum Games sta ispirando un anime televisivo.

NieR: Automata ha colpito i fan sin dal suo debutto diversi anni fa, e il gioco è ora una mascotte per il franchise.

Negli ultimi mesi, sono circolate voci secondo cui un nuovo progetto era in lavorazione per NeiR, e si scopre che era tutto vero.

Il gioco Square Enix sta ottenendo un anime e darà vita a 2B in un modo nuovo.

L’aggiornamento arriva per gentile concessione di Square Enix e dell’intero team NieR poiché la serie ha tenuto un evento virtuale in Giappone non molto tempo fa.

È stato lì che la troupe non solo ha annunciato l’arrivo dell’anime, ma è stato anche condiviso un teaser trailer di NeiR: Automata.

L’account Twitter NieR:Automata ha condiviso una clip riguardo l’anime che si può guardare qui di seguito:

Square Enix descrive la storia del gioco:

NieR:Automata racconta la storia degli androidi 2B, 9S e A2 e della loro battaglia per rivendicare la distopia guidata dalle macchine invasa da potenti macchine.

L’umanità è stata scacciata dalla Terra da esseri meccanici di un altro mondo. In uno sforzo finale per riprendersi il pianeta, la resistenza umana invia una forza di soldati androidi per distruggere gli invasori. Ora infuria una guerra tra macchine e androidi… Una guerra che potrebbe presto svelare una verità del mondo a lungo dimenticata.