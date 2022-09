NieR: Automata è stato un successo enorme e proprio per questo Square Enix ha deciso di donarle una versione animata, annunciata proprio durante l’Aniplex Online Fest 2022.

NieR: Automata è un videogioco uscito per Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows qualche anno fa e da allora ha conquistato un bacino di utenza davvero considerevole e per questo è stata annunciata anche la sua versione animata.

La nuova trasposizione animata di NieR: Automata, annunciata con il titolo di NieR: Automata Ver1.1a è attualmente prevista per l’uscita a gennaio, come parte del programma anime dell’inverno 2023, anche se attualmente parliamo solamente di una finestra di uscita, visto che la data ufficiale non è stata ancora confermata.

Non avendo una data ma solo una finestra però, sono stati condivisi due poster ufficiali che anticipano la nuova versione di NierR, mostrando al pubblico delle bellissime illustrazioni di dei protagonisti, 2B e 9S. Riportiamo tutto tramite CB e vi lasciamo in calce i due poster appena discussi, condivisi dal Twitter di Aniplex of America:

NieR: Automata avrà il suo anime nel 2023 e ora godetevi due bellissime illustrazioni con al centro i due protagonisti!

NieR: Automata Ver1.1a sarà diretto da Ryouji Masayuma che si occuperà insieme al creatore del gioco originale Yoko Taro della struttura completa della serie per A-1 Pictures.

Jun Nakai è il character designer e il direttore dell’animazione, mentre MONACA si occuperà delle musiche dell’anime che se saranno simili alla controparte videoludica avremo un connubio perfetto.

Sono stati annunciati anche i primi membri principali del cast: Yui Ishikawa nel ruolo di 2B, Natsuki Hanae nel ruolo di 9S, Hiroki Yasumoto nel ruolo di Pod 042 e Kaoru Akiyama nel ruolo di Pod 153, tutti già pronti per la nuova serie.

L’anime di NieR: Automata non ha ancora una storia ufficiale approssimativa né una sinossi ufficiale, ma molto probabilmente saranno vicende già incontrate all’interno del videogioco di casa Square Enix.

Nel videogioco abbiamo una sorta di rivisitazione delle guerre classiche tra le macchine e gli esseri umani, come possono essere i film legati alla saga Terminator.

Gli Androidi 2B, 9S e A2 sono al centro delle vicende e vengono mandati proprio dalla razza umana sulla Terra per ricompattare e conquistare nuovamente il Pianeta rubato da esseri meccanici provenienti da un altro mondo.

