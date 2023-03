Dragon Ball: Boichi parteciperà al progetto per i 40 anni del manga

Dragon Ball è il battle shonen più famoso di sempre e il manga scritto e disegnato da Toriyama si sta avvicinando ai 40 anni dalla sua pubblicazione. In occasione di questo traguardo, Shueisha ha annunciato il progetto chiamato Dragon Ball Super Gallery. A partire dal mese di agosto del 2021, tramite la rivista Saikyo Jump in Giappone, diversi mangaka famosi, come Tite Kubo, Masashi Kishimoto, Tatsuki Fujimoto, Tatsuya Endo e non solo, hanno partecipato ai festeggiamenti dei 40 anni di Dragon Ball ridisegnando le cover del manga di Toriyama.

Oggi abbiamo il piacere di riportare che un altro mangaka presto si unirà alla lista. Stiamo parlando di Boichi, famoso per aver realizzato le illustrazioni del manga Dr. Stone. Il mangaka quindi sceglierà una cover di Dragon Ball per disegnarla seguendo il suo stile grafico.

Boichi si tufferà per la prima volta nel mondo di Dragon Ball grazie al Gallery Project. Tuttavia il disegnatore di Dr. Stone ha fatto parlare di sé questa realizzando uno spin-off per One Piece, intitolato One Piece Episode A. Questo manga era incentrato su Ace, il fratello di Rufy e sulla sua vita molto prima degli eventi di Marineford.

Boichi è riuscito a dare un tocco di importante rinnovamento al manga di Oda. La side story del manga di Oda, divisa in due parti, si basa sul retroscena del fratello di Rufy, Ace, e sulla storia delle sue origini. Il tutto è arricchito dai racconti della sua emozionante ricerca del leggendario tesoro, il One Piece.

Quindi confermiamo che Boichi farà parte del progetto Dragon Ball Super Gallery. Nel prossimo numero di Saikyo Jump, il numero cinque, mostrerà quale cover il mangaka avrà scelto.

Il franchise di Akira Toriyama recentemente ha scaldato parecchio gli animi di tutti i fan in quanto l’ultimo annuncio ha confermato il ritorno di Dragon Ball Budokai Tenkaichi con un nuovo capitolo. Il manga della serie Super invece ripartirà dagli eventi presentati nell’ultimo lungometraggio.

Riguardo Dr. Stone, il manga si è ormai concluso, ma quest’anno tornerà sul piccolo schermo con le terza stagione animata.

Fonte – Comicbook