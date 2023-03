Attack on Titan ha cominciato la sua corsa verso la fine della storia, e oltre la brutale storia di Eren, abbiamo finalmente una dimostrazione del coraggio e del valore di Armin, inizialmente uno dei personaggi più paurosi e deboli della storia.

Infatti nel corso degli episodi molti personaggi sono morti nell’intento di salvarlo, e ora il ragazzo, in un modo o nell’altro cerca la redenzione, la gratitudine verso quei compagni che ormai non ci sono più, ma che da sempre lo hanno aiutato a difendersi in questo malato mondo popolato dai Giganti.

Il ragazzo durante la cruenta e massacrante Marcia dei Colossali si ritrova a parlare faccia a faccia con Hange Zoe, prima che quest’ultima si lanci in una missione suicida volta a salvare tutti i soldati che hanno deciso di seguirla.

Prima di partire all’attacco la donna passa il ruolo di Comandante ad Armin, che finalmente ha un suo riscatto, insieme alla possibilità di mostrare il suo valore a tutti gli altri. Nel corso della serie abbiamo sempre ammirato questo genere di scene, così come accaduto anche con Erwin che ha ottenuto il titolo da Keith Sadies.

Attack on Titan: Armin ottiene un importante titolo nella parte finale della storia

Sadies, Erwin, Hange e tutti gli altri si sono poi ritrovati tutti insieme nell’aldilà, mostrando anche al pubblico come Isayama ha deciso di gestire la vita ultraterrena all’interno del mondo creato da lui stesso negli anni. Così come leggiamo su Comic Book il personaggio sta iniziando a mostrare il suo valore.

Armin, rispetto a tutti gli altri si ritrova a gestire molti meno soldati rispetto ai suoi predecessori, visto e considerato tutte le morti subite nel corso del tempo, soprattutto ora che la Marcia dei Colossali sta letteralmente facendo a pezzi tutto e tutti, rimanendo con un manipolo di soldati in difesa contro la minaccia degli Yeageristi.

In qualità di comandante Armin di certo non può comportarsi come fatto fino a ora, quindi indietreggiando a ogni pericolo senza trovare nessuna soluzione. Voi cosa ne pensate di questo nuovo ruolo per il personaggio?

