Mobile Suite Gundam The Witch From Mercury: annunciata la seconda stagione

Mobile Suite Gundam The Witch From Mercury ha avuto un ottimo successo in terra nipponica, e proprio per questo la produzione ha annunciato la seconda stagione della prima serie in assoluto del franchise con al centro una donna.

L’aggiornamento arriva dal team di Sunrise e Comic Book nel nostro caso, dove su Twitter ha avuto l’occasione di mostrare con un piccolo video la data precisa di pubblicazione di questa seconda stagione anime, fissata per il 9 aprile di quest’anno. La prima serie è attualmente disponibile su Crunchyroll.

La serie è stata altamente apprezzata non solo per la questione inerente alla protagonista, ma anche il come la produzione abbia deciso di affrontare delle tematiche delicate come quelle LGBT+. Per non spoilerare il tutto vi diciamo solo questo, lasciandovi all’annuncio ufficiale pubblicato su Twitter:

The Witch From Mercury racconta la storia di Suletta Mercury che si trasferisce in una nuova scuola e si imbatte in un’altra studentessa di nome Miorine Rembran, una ribelle che vuole solamente scappare dal padre. Questo condurrà entrambe a esplorare lo spazio vivendo così tante avventure.

Questo porterà alla protagonista verso un nuovo Gundam, visto anche il suo desiderio di pilotarlo presente nella sua mente da molto tempo. Sia la storia che i personaggi, insieme al nuovo Gundam sono stati amati dalla maggior parte del pubblico e anche per questo siamo qui a parlare dell’annuncio della nuova serie, in arrivo ad aprile.

The Witch From Mercury è ambientato in un’epoca in cui una moltitudine di corporazioni è entrata nello spazio e ha costruito un enorme sistema economico. Una ragazza solitaria proveniente dal remoto pianeta Mercury si trasferisce alla Scuola di Tecnologia Asticassia, gestita dal Gruppo Beneritt che domina l’industria delle tute mobili.

Il suo nome è Suletta Mercury. Con una luce scarlatta che arde nel suo cuore puro, questa ragazza cammina passo dopo passo attraverso un nuovo mondo, vivendo una vita del tutto diversa da quella che si aspettava. Voi avete visto la prima stagione? La seconda arriverà a breve.

