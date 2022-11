Dragon Ball nel 2022 ha raccolto numerosi incassi e crescite economiche, diventando insieme a One Piece il franchise più importante e rilevante di tutta Toei Animation. Ovviamente gli incassi non sono dovuti solamente all’anime e al manga ma anche ai videogiochi, gadget e via discorrendo.

La stessa cosa per Gundam, infatti il franchise nonostante abbia ancora all’attivo numerose serie anime e manga, i suoi guadagni maggiori sono dovuti ai Gunpla, un fenomeno inarrestabile che questa volta non basta a mantenere il primato a livello economico.

Nonostante il nuovo rapporto della Bandai, che noi riportiamo tramite Comic Book, confermi il primato totale per i gunpla, questo non basta per tener testa a Dragon Ball, che alla chiusura di questo nuovo anno fiscale quindi in testa la partita.

Infatti Dragon Ball ha portato 65,7 miliardi di yen quest’anno, mentre il franchise mecha ha condotto a un guadagno di 62,4 miliardi di yen. Seguono timidamente anche One Piece al terzo posto con 44,1 miliardi di yen, e Naruto e Kame Raider che chiudono questa top five.

Dragon Ball surclassa il franchise di Gundam, lo dice Bandai nel nuovo rapporto

Dragon Ball ha quindi un guadagno totale molto rilevante, ma sostanzialmente la sua controparte animata e cartacea ha dato la meglio, dato che a livello di mechandising Bandai ha registrato dei risultati diversi dalle altre IP.

Bandai Namco con Dragon Ball ha infatti incassato 12 miliardi di yen in Giappone per quanto riguarda il merch. Tuttavia, One Piece e Mobile Suit Gundam hanno superato l’IP con 12,3 miliardi e 30,1 miliardi di yen rispettivamente. Quindi il tutto è sempre relativo anche se è la somma che fa il totale.

Bandai Namco Q2 FY 2023 results. Dragon Ball pulled back ahead of Gundam, returning to being BN’s #1 for the first half of the year. DB made ¥65.7 billion in the first half of the year (April-September), up from ¥61.2 billion in the same period last year. pic.twitter.com/5EXQaDcsbU — Ethan Law🏳️‍🌈 (@ArchedThunder) November 10, 2022

Dragon Ball Super: Super Hero ha fatto ovviamente la sua parte e ha riportato il franchise creato da Akira Toriyama sulla cresta dell’onda, portando alle tasche di Bandai non pochi spiccioli. L’azienda ha con se delle IP molto importanti e le medesime sono veramente delle macchine macina soldi.

Basti pensare solamente all’incredibile fenomeno dei Gunpla che a oggi hanno fatto la fortuna del franchise creato da Tomino negli anni ottanta. Voi cosa ne pensate di tutto questo? Quale brand preferite?

