One Piece: svelati i primi aggiornamenti del capitolo 1067

One Piece prosegue con costanza nel suo viaggio finale con i Rufy determinato a raggiungere il suo obiettivo supportato come sempre dal suo equipaggio.

Le vicende nel manga si stanno facendo molto interessanti capitolo dopo capitolo e la ragione principale è Vegapunk. Lo scienziato è l’uomo più intelligente del mondo e lavora al servizio del Governo Mondiale. Tuttavia questa è un’informazione vera solo in parte.

Vegapunk aveva e ha tutt’ora, un rapporto di rispetto e di vicinanza con Monkey D. Dragon, il padre di Rufy. Questo è dimostrato dal capitolo precedente, nel quale lo scienziato ha parlato di quello che sapeva quando Ohara è stata rasa al suolo.

In questo articolo riportiamo però i primi aggiornamenti del capitolo 1067 di One Piece.

Sono chiaramente degli spoiler quindi per coloro che non hanno intenzione di scoprire anzitempo le novità del manga, l’ideale sarebbe non proseguire oltre.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider OPspoiler. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Il capitolo 1067 di One Piece si intitolerà “Punk Records” e sulla copertina di vedranno Judge e Caesar combattere.

Questo capitolo farà ancora piu chiarezza sul passato di Vegapunk come mai prima d’ora. Tutti sappiamo che parliamo di un genio, ed è così da quando è nato. Tuttavia ha mangiato il Frutto del Diavolo “Nomi Nomi No Mi” (“Cervello Cervello“).

Questo gli ha consentito di ottenere una capacità di memoria illimitata e questo spiega il motivo del sua testa così grande.

Per quanto riguarda il “Punk Records“, si tratta della parte più alta dell’uovo che si trova in cima all’isola. L’interno del Punk Records è fatto con i cervelli di Vegapunk.

Questo dettaglio sarà meglio chiarito dopo la pubblicazione del capitolo quindi continuate a seguirci.

Il capitolo 1065 si è concluso con il gruppo di Rufy che scopre un robot gigantesco e Vegapunk spiegherà che questo è stato costruito durante il periodo del Secolo del Vuoto. Questo ha attaccato il Governo Mondiale circa due secoli precedenti al presente.

La situazione comincia a scaldarsi in quanto il CP0, il cui obiettivo è eliminare Vegapunk, giunge su Egg Head ma non possono accedervi.

Il capitolo si conclude con il vero Orso Bartholomew, vivo, che si trova nel Regno di Kamabakka.