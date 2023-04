L’autore di Golden Kamui è a lavoro su un nuovo manga: come si intitola?

Anche l’autore di Golden Kamui lancerà una nuova storia. Dopo ONE, autore di One Punch Man e Mob Psyco 100, insieme agli autori di Kuroro no Basket e Food Wars, si aggiunge anche Satoru Yoda, anch’esso uno degli autori più importanti della sua generazione.

Stando alla fonte Comic Book Noda sta per lanciare un nuovo one-shot che segnerà il suo primo nuovo titolo da quando Golden Kamui è stato pubblicato nel 2014. Il one-shot a quanto pare è una sorta di zona sicura per molti artista famosi, dato che possono donare un nuovo e potente racconto senza mai dilungarsi tanto.

Come sempre abbiamo sempre poche informazioni al riguardo, e anche in questo caso sappiamo solamente che il nuovo manga è intitolato The Goalie Only Faces Forward. Il titolo farà parte di un supplemento di Young Jump previsto per la fine di aprile. Quindi insieme al nuovo manga di ONE, autore di One Punch Man.

L’autore di Golden Kamui è a lavoro su un nuovo manga

Con questo nuovo one-shot Noda segnerà la sua quinta uscita all’interno del mondo dei manga. L’ultimo ha debuttato nel 2013 con World Wide Wild.

Il primo one-shot è stato pubblicato nel 2003, e successivamente a questa sorta di “gavetta” l’autore ha preparato le sue abilità per una serializzazione tutta sua. Dopo tutto, Supinamarada ha debuttato nel 2011 come prima serie completa di Noda, prima del lancio di Golden Kamuy nel 2014.

Golden Kamuy è ambientato, se non lo sapete, durante la guerra russo-giapponese del XX secolo. Racconta la storia di Saichi Sugimoto che va a caccia di tesori con una guida Ainu di nome Asirpa.

Ma naturalmente la sua caccia al tesoro non va come aveva previsto, e tra eventi avvincenti e concatenati abbiamo sempre qualcosa d’interessante da ammirare al riguardo. Cosa ne pensate di questa nuova storia? Diteci la vostra.

Fonte Comic Book