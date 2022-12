Golden Kamui: ecco quando tornerà la quarta stagione dell’anime!

La serie anime di Golden Kamui è pronta a fare il suo ritorno dopo la pausa improvvisa di un mese fa’. Dopo che la quarta stagione aveva fatto il suo debutto a ottobre, la serie di successo ha trasmesso solo pochi episodi prima di attraversare a una pausa improvvisa.

Per coloro che non ricordano o non ne sono a conoscenza, motivo della pausa era legata alla scomparsa di un membro dello staff principale.

Da allora non ci sono più stati aggiornamenti ma grazie a un nuovo aggiornamento, oggi possiamo annunciare il ritorno dell’adattamento anime di Golden Kamui.

La casa di animazione giapponese che lavora al progetto animato, Brain’s Base, ha confermato che Golden Kamui è ancora in lavorazione e la sua pausa inaspettata terminerà il prossimo anno.

Per essere precisi, l’anime dovrebbe tornare nel mese di aprile del 2023. Sfortunatamente ad oggi non abbiamo modo di condividere ulteriori dettagli, poiché vige ancora riservatezza. Ma non appena ci saranno ulteriori dettagli saremo pronti a riportarli, quindi continuate a seguirci.

La quarta stagione dell’adattamento anime del manga di Satoru Noda ha fatto il suo debutto all’inizio di ottobre di quest’anno. È andato avanti episodio dopo episodio fino all’inizio di novembre prima dell’improvvisa interruzione. Dopo la trasmissione del sesto episodio tragicamente uno dei membri dello staff che lavora all’anime è deceduto.

Al momento invece, riguardo il ritorno dei nuovi episodi, si sa poco altro. Al di là di questo possiamo confermare che la quarta stagione di Golden Kamui tornerà presto.

La serie è visibile per tutti gli appassionati italiani sottotitolata in italiano. Tutte le quattro stagioni sono visibili su Crunchyroll. L’ultima in lavorazione è visibile in simulcast col Giappone sempre sulla stessa piattaforma internazionale di streaming.

Le vicende sono ambientate a Hokkaido, la regione più a nord del Giappone. Il protagonista Sugimoto riesce a sopravvivere alla guerra russo-giapponese dell’epoca Meiji. Si da alla corsa all’oro per salvare la moglie di un suo commilitone, caduto in battaglia. Durante la ricerca s’imbatte in alcuni indizi che lasciano presagire l’esistenza una riserva d’oro gestita da criminali corrotti. Nella ricerca verrà accompagnato da una ragazza di nome Asirpa, che gli ha salvato la vita in una tormenta.

Fonte – Comicbook