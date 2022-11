Golden Kamui: i prossimi episodi slittano per la scomparsa di un membro dello staff

Il sito web ufficiale dell’anime di Golden Kamui ha annunciato di recente che gli episodi 6-12 della quarta stagione dell’anime saranno tutti posticipati a causa della morte di un membro dello staff principale il 1° novembre.

L’annuncio afferma che il principale membro dello staff tragicamente scomparso era “indispensabile” per la produzione. Di conseguenza il comitato di produzione e lo studio Brain’s Base hanno optato per la sospensione delle attività.

Golden Kamuy ha già trasmesso i primi episodi della nuova stagione, ma sfortunatamente in seguito al tragico evento, l’anime si fermerà.

Il manga di Satoru Noda si concluderà all’inizio di quest’anno e i fan erano entusiasti di vedere l’inizio della nuova stagione. I primi episodi di questo autunno hanno ricevuto un’ottima accoglienza, ma sfortunatamente ora lo staff dietro la serie ha subito una grave perdita.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter ufficiale di Golden Kamui. Di seguito ne riportiamo la nota:

Come si può vedere questa nota presente nell’account Twitter ufficiale della serie annuncia la morte di un membro principale dello staff avvenuta il 1° novembre. Il team dietro l’anime non ha rivelato chi sia questo membro dello staff, ma ha anche rivelato che gli episodi 43-49 non andranno in onda fino a nuovo avviso di conseguenza.

La quarta stagione di Golden Kamui è prodotta da Brain’s Base, lo studio di animazione che sostituisce Geno Studio. Shizutaka Sugahara è il regista principale e Takumi Yamakawa lavorerà al character design. Inoltre Noboru Takagi torna ad occuparsi della sceneggiatura. Tutti gli episodi già trasmessi sono presenti su Crunchyroll sottotitolati in italiano. I primi episodi della nuova stagione hanno introdotto alcuni nuovi personaggi.

L’adattamento anime di Golden Kamui adatta le vicende di Sugimoto, il protagonista principale sopravvissuto alla guerra russo-giapponese dell’epoca Meiji. Durante questa fase di vita è stato soprannominato “l’invincibile Sugimoto”. Si da alla corsa all’oro per salvare la moglie di un suo commilitone, caduto in battaglia. Durante la ricerca s’imbatte in alcuni indizi che lasciano presagire l’esistenza una riserva d’oro gestita da criminali corrotti. Nella ricerca verrà accompagnato da una ragazza ainu di nome Asirpa, che gli ha salvato la vita in una tormenta. I due inizieranno la loro avventura contro i criminali.

