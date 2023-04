Shonen Jump+ sta già cercando il “successore” di One Piece

Shonen Jump+ a quanto pare sta già cercando il successore di One Piece. Così come accadde anni addietro con Dragon Ball, la rivista sta già ampliando la sua visione per i prossimi anni, in vista della fine di una delle opere che ha dato, o meglio mantenuto, prestigio alla leggendaria rivista.

Prima ci fu Dragon Ball, poi Slam Dunk. Successivamente all’opera di Inoue un altro volto era quello giusto per portare avanti una grande eredità: One Piece, l’opera magna che avrebbe tenuto testa alle grandi storie del passato, diventando essa stessa una storia imprescindibile.

Ora, tramite un post di @WSJ_manga apprendiamo le parole di Hosono il capo di Shonen Jump+, che ha ammesso gli obiettivi dei prossimi anni della rivista:

“Gli obiettivi di Hosono per Jump+ sono:

1. Creare “hit” e storie di successo per superare opere come “ONE PIECE” e “Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba”.

2. Definire un nuovo “meccanismo” per creare tali serie di successo.

Inoltre stanno anche cercando di raggiungere 10 milioni di utenti settimanali e una serie che viene letta da 10 milioni di utenti.

— Shonen Jump News (@WSJ_manga) April 2, 2023