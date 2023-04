One Piece: Eiichiro Oda sostiene che il manga andrebbe avanti anche senza di lui

Eiichiro Oda è il famoso mangaka di One Piece e continua a lavorarci da quando ha fatto il suo debutto su Weekly Shonen Jump dal 1997. Il mangaka grazie a One Piece è il più venduto nella storia, con più di mezzo miliardo di copie in tutto il mondo. Oda è molto dedito al suo lavoro e continua a dimostrarlo da più di 20 anni, tuttavia in una recente dichiarazione risalente al 2017, il mangaka ha dichiarato che One Piece potrebbe proseguire anche senza di lui. Sono parole che potrebbero suscitare sospetti poco sereni tra i fan, ma non si tratta di questo.

Importante è spiegare precisamente cosa intendeva Oda quando ha rilasciato una dichiarazione come quella. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider sandman_OP. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Oda: A lot of staff are involved in the One Piece industry, but I don't feel any pressure at all because I don't have any responsibilities other than the manga. It wouldn't have a big impact even if OP were to suddenly come to an end due to my health.😥 (2017) — sandman (@sandman_AP) April 1, 2023

Eiichiro Oda nel 2017 parlava di quanti professionisti e quanti staff fossero coinvolti nell’industria di One Piece. Nonostante questo però, il mangaka non avvertiva alcun tipo di pressione perché l’unica che si attribuiva era quella di portare avanti manga. Aggiunge poi una sua considerazione inaspettata, dicendo che il manga stesso non subirebbe un grosso impatto anche se, ipoteticamente, le condizioni di salute dovessero peggiorare in modo critico.

Con questa dichiarazione si riesce a capire come Oda sia consapevole dello spessore di One Piece, ormai diventato un brand oltre che un manga. La solidità intorno al suo manga di successo non manca di certo. Al punto che secondo lui questa non verrebbe meno nemmeno se dovesse rallentare i ritmi. Oda nel 2017 ha fatto riferimento alla sua salute. E ricordiamo che abbiamo riportato di recente che il mangaka dorme solo 3 ore al giorno e tende a saltare i pasti per rimanere concentrato e non perdere il passo.

Questo stile di vita frenetico è molto pericoloso a lungo andare e molti sono i casi tragici di mangaka che ne hanno subito le conseguenze. Uno fra tutti è il famoso mangaka di Yu degli Spettri e Hunter x Hunter, Yoshihiro Togashi. Notoriamente incostante, i suoi problemi di salute che non gli permettono nemmeno di rimanere seduto, l’hanno portato a lavorare per poco tempo e a riposare il più possibile.