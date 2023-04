Look Back di Tatsuki Fujimoto si aggiudica il Premio Romics del Fumetto 2023

Tatsuki Fujimoto è uno dei mangaka che si è maggiormente affermato in tutto il mondo grazie al suo manga Chainsaw Man. Il successo di questo manga shonen che tratta le vicende di Denji ha poi permesso a tutti i fan di approfondire il grande talento di questo mangaka, che si riscontra anche altre opere realizzate da Fujimoto.

Infatti quando è iniziata la pubblicazione di Chainsaw Man su Weekly Shonen Jump, ha ricevuto la candidatura al premio Shogakukan e al premio Manga Taishō nel 2020. L’anno successivo si è aggiudicato il Kono Manga ga Sugoi.

Con il presente articolo vogliamo rimanere sempre in tema di premi, “trasferendoci” in Italia. Infatti la pagina Facebook ufficiale della casa editrice Star Comics ha riportato che una delle opere di Fujimoto, Look Back ha ricevuto il “Premio Romics del Fumetto 2023” nella categoria miglior fumetto per ragazzi.

Look Back è un manga one-shot composto da 143 pagine ed è appunto scritto e disegnato da Tatsuki Fujimoto. La pubblicazione di questo one-shot da subito ben accolto in Giappone risale al 2021 sulla piattaforma online Shōnen Jump+ di Shueisha. Il racconto è statp successivamente raccolto da Shueisha in un unico volume, pubblicato il 3 settembre 2021.

Le vicende ruotano attorno alla protagonista principale, Fujino, una studentessa di quarta elementare che disegna un manga per il giornale della scuola. Per la sua bravura è molto popolare sia fra i compagni che fra gli adulti ed è consapevole del suo talento. Tuttavia un giorno accanto alle sue strisce cominciano a essere pubblicati i lavori della timida Kyomoto, una hikikomori, capace di realizzare grafiche straordinarie. Fujino si trova per la prima volta a rimettersi in discussione. L’incontro tra queste due ragazzine accomunate da una sincera passione per i fumetti, finisce per trasformarsi in un legame molto più profondo e a segnare il futuro di entrambe.

Il manga sul quale Fujimoto al momento sta lavorando è la seconda parte di Chainsaw man. Inoltre la serie ha anche ricevuto il primo adattamento animato sviluppato da Studio MAPPA.