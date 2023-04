Dragon Ball Super: Toyotaro mostra la sua versione di Garlic Jr.

L’artista dietro Dragon Ball Super, ovvero Toyotaro, durante gli ultimi mesi sta mostrando le sue versione dei personaggi non canonici di Dragon Ball (così come fatto con Cooler qualche settimana fa ndr), e ora tocca, da come avete letto già dal titolo a Garlic Jr., uno dei personaggi non canonici più interessanti del franchise.

Tra Cooler, Lord Slug, Turles e Janemba solamente Broly al momento è entrato nella timeline ufficiale, mentre gli altri sono ancora fuori. Come anticipato Toyotaro tra guerrieri canon e non, si sta divertendo a mostrare le sue versioni dei personaggi apparsi nei film di Dragon Ball e nei filler della serie animata di Toei.

Dragon Ball Z – La vendetta divina del 1989 ha segnato la prima apparizione di questo strano personaggio, inizialmente una minaccia per Goku e Piccolo.

La pellicola si pone poco dopo la fine della prima serie animata di Dragon Ball, quindi i primi momenti di “Z” dove il Saiyan e il Namecciano stanno ancora esplorando il loro rapporto d’amicizia, con un Gohan ancora bambino. Proprio su questa scia nostalgica l’attuale disegnatore di Dragon Ball ha deciso di donarci un tributo.

L’utente Twitter DBSHype ha donato a tutti gli utenti la possibilità di ammirare lo sketch, condiviso in via ufficiale sul sito principale del franchise. Questo mese, l’illustrazione speciale di Toyotaro riguarda Garlic Jr:

This month's special illustration by Toyotaro is Garlic Jr. pic.twitter.com/3Fqihiy9tN — Hype (@DbsHype) March 30, 2023

Al momento l’autore si sta occupando di una saga molto particolare del manga, dove mette al centro gli eventi visti nel film. Il pubblico si è chiesto fin da subito se i capitoli avessero donato man forte a quello già mostrato nel film, altrimenti il tutto potrebbe risultare ripetitivo.

Il capitolo 91 però, non ha aggiunto molto al tutto, anche se sostanzialmente alla vicenda si è aggiunta una backstory di Crilin nella Polizia, dove quest’ultimo indagava proprio sulle ultime attività del Dr. Hedo. A quanto pare quando il nipote di Gelo è scappato di prigione, l’amico di Goku lo ha inseguito senza risultati positivi.

