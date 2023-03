Dragon Ball Super 91 ha dato inizio al nuovo arco narrativo inerente alle vicende legate al film “Dragon Ball Super: Super Hero”, anticipato da una piccola saga con protagonisti Goten e Trunks pronti a contrastare i piani malvagi del Dr. Hedo, finito in galera dopo vari incontri con i due Saiyan.

Oltre a mostrare Pan, Gamma 1 e 2 insieme a Cell Max, il pubblico si è anche chiesto se insieme alle nuove trasformazioni di Piccolo e Gohan ci sarebbero state altre novità, visto che in operazioni del genere si rischia solamente di trasporre il film su carta e nulla di più. Quindi cosa aggiunge il capitolo 91 rispetto al film?

Al momento poco e niente, visto che come riporta Comic Book e il profilo Twitter @DBSChronicles il nuovo capitolo adatta su carta i primi 19 minuti del film, aggiungendo solamente una backstory su Crilin non presente nel film. Infatti se ricordiamo il personaggio appare poco nel lungometraggio in questione.

Avevamo già visto nella saga prequel la presenza di Crilin nelle vicende legate al Dr. Hedo, quando quest’ultimo in vesti da Poliziotto ha cercato di sventare una rapina da parte degli Androidi del nipote del Dr. Gelo, insieme a Goten e Trunks appunto.

No point in chapter summary this month. It's the first 19 minutes of Super Hero movie with the Krillin sub-plot that I discussed in the previous tweet.#dbspoilers pic.twitter.com/op9J6jERDo

— SUPER クロニクル  (@DBSChronicles) March 15, 2023