Dragon Ball Super: il manga riporta Piccolo ai tempi di Dragon Ball Z

Il manga di Dragon Ball Super è tornato con un nuovo capitolo che sancisce l’avvio degli eventi legati all’ultimo film, Dragon Ball Super: Super Hero. Dunque l’attuale arco sta aggiungendo nuovi ritmi della storia al lungometraggio, che ha visto il ritorno dell’Armata del Fiocco Rosso e le nuove trasformazioni di Gohan e Piccolo. Con il presente articolo vogliamo riportare che il nuovo capitolo ha riportato Piccolo indietro nel tempo, esattamente ai tempi di Dragon Ball Z. In questo modo è possibile confrontare questo personaggio e vedere che più cambia, tanto più rimane lo stesso.

Proprio come Vegeta e altri personaggi della serie, Piccolo ha debuttato come nemico principale. Ma una volta entrato in contatto con Goku, qualcosa dentro di lui è cambiato. Piccolo era il nemico che minacciava il mondo. Anche se il manga di Dragon Ball potrebbe mostrare oggi un Piccolo molto più gentile e amichevole, rispetto al suo vecchio sé della prima serie, è chiaro che il Namecciano ha ancora dei legami con il suo passato da re demone.

Il nuovo lungometraggio Dragon Ball Super: Super Hero mostra Piccolo raggiungere due nuove trasformazioni. Si tratta di “Piccolo Unleashed e Orange Piccolo” che lo hanno portato pressocché allo stesso livello dell’Ultra Istinto di Goku e dell’Ultra Ego di Vegeta. Quindi se Piccolo dovesse presentarsi in un futuro film o manga di Dragon Ball, sarà interessante vedere come se la caverebbe.

Nell’ultimo capitolo del manga della serie Super, il 91, Piccolo afferma che farà di Pan uno “splendido demone” affinché lei possa entrare a far parte del suo clan. Nei primi giorni di Dragon Ball Z, quando il Namecciano iniziò l’addestramento di Gohan dopo la morte di Goku, dichiarò qualcosa di simile. Piccolo non è più una minaccia ormai da tempo. Tuttavia è chiaro che è ancora legato alla sua natura.

Il riferimento al demone Piccolo non è l’unico nuovo dettaglio presente nel capitolo 91 del manga. Infatti questo ha svelato più dettagli su Crilin e sulle sue azioni dopo il ritorno dell’Armata dei Fiocco Rosso. Il migliore amico di Goku ha avuto un bel confronto con la vespa robot del Dr. Hedo, dimostrando che non ha affatto perso lo smalto. Con il prosieguo del manga, sarà interessante vedere quali altri cambiamenti saranno presenti e che si differenzieranno rispetto agli eventi del film.

