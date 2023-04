One Piece regala dei momenti davvero epici, e come ben sappiamo questi ultimi sono anche scaturiti dalla presenza delle abilità inerenti ai vari Frutti del Diavolo. Così come tanti altri, Coby, uno dei personaggi più importanti per la Marina non possiede tali poteri, ma nonostante questo il nuovo capitolo ha mostrato la sua forza.

Per una figura del genere è sempre complesso crescere in un mondo del genere, ma nonostante questo il personaggio in questione sa il fatto suo, così come leggiamo su CB.

Infatti, il capitolo 1080 mostra la sua crescita, che se ancora non l’avete letta vi invitiamo a non continuare con l’articolo, rammentandovi che potete recuperare il tutto legalmente sull’app ufficiale MangaPlus.

Tornando a noi, se avete letto gli scorsi capitoli, Coby è tenuto in ostaggio da Barbanera, uno dei pirati più potenti e pericolosi della Grand Line. Proprio in queste pagine possiamo notare la vera “ambizione” di questo personaggio, destinato a diventare un grande comandante all’interno della Marina.

Forza, coraggio, spirito d’iniziativa e tanto altro compongono questo personaggio, che non arretra neanche di fronte a un uomo pericoloso come Teach. Coby rivela di essere un membro della “SWORD”, una squadra singolare volta all’eliminazione dei Quattro Imperatori.

One Piece mostra la vera forza di Coby

Il braccio destro di Teach si rivolge a quest’ultimo specificando cosa voglia dire far parte dell’organizzazione: “Far parte della SWORD, vuol dire dare caccia libera agli Imperatori. Considerali come dei Marine liberi, senza nessuna regola. Se vogliono sfidare gli Imperatori non hanno bisogno di ordini dall’alto: possono farlo tranquillamente.

Inoltre la Marina non si assume nessuna responsabilità per le loro azioni, e come se non bastasse quest’ultima può sempre intervenire quando lo ritiene opportuno”. Sostanzialmente l’organizzazione in questione è abbastanza forte e vigoroso, oltre che pericolosa per i pirati, vista la loro mancanza di regole.

Avete letto l’ultimo capitolo di One Piece? Se sì cosa ne pensate di questo capovolgimento di fronte che vede al centro uno dei primi personaggi conosciuti da Luffy?

