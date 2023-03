Solo Leveling: l’adattamento animato debutterà nel 2024!

Solo Leveling, la famosa light novel sudcoreana scritta da Chugong, sembra pronta a fare il suo debutto sul piccolo schermo. L’account Twitter ufficiale dell’adattamento anime ha rivelato attraverso un trailer promozionale una prima key visual e la finestra di uscita dell’anime, previsto per il prossimo inverno su Crunchyroll.

Il webtoon di successo ha debuttato anni fa. Dalla sua uscita, la serie ha conquistato milioni di fan, i quali non possono che essere felici nell’apprendere una notizia come questa. Oggi, l’anime Solo Leveling ha rilasciato un nuovo trailer che è possibile guardare in cima al presente articolo. Per di più possiamo condividere qualche dettaglio in più relativo alla produzione.

Analizzando la key visual di Solo Leveling, è possibile riconoscere nettamente il protagonista principale, con quest’ultimo che sembra morire dissanguato. Questo suggestivo poster promozionale riporta che l’anime di Solo Leveling debutterà il prossimo inverno, nel 2024.

Ovviamente, questo vuol dire che l’anime farà il suo debutto intorno ai primi mesi del 2024, quindi molto probabilmente a gennaio dell’anno prossimo. Non sono stati forniti dettagli precisi sulla data della premiere dell’anime, ma continuate a seguirci per restare aggiornati su ulteriori novità.

L’adattamento anime di Solo Leveling sarà sviluppato dallo studio di animazione A-1 Pictures. Sarà diretto da Shunsuke Nakashige e Noboru Kimura sarà lo sceneggiatore capo. Tomoko Sudo si occuperà del design dei personaggi e Hiroyuki Sawano, famosissimo per la realizzazione delle colonne sonore per L’Attacco dei Giganti comporrà la musica.

La serializzazione di Solo Levelin è partita nel 2016 sulla piattaforma digitale KakaoPage, per poi essere pubblicata in formato cartaceo sotto l’etichetta Papyrus nello stesso anno. Qualche anno dopo, precisamente nel 2018, debutta in formato webtoon l’adattamento manhwa disegnato da DUBU del Redice Studio sulla stessa piattaforma.

Per quanto riguarda la distribuzione in Italia, Star Comics ha iniziato la pubblicazione da aprile 2021.

Le vicende di Solo Levelig ruotano attorno al cosiddetto “Gate”, un misterioso portale che collega il mondo umano a quello di terribili mostri. Questo mette in pericolo la vita degli esseri umani. Al centro degli eventi ci sono gli “hunter”, persone con poteri particolari che combattono per contrastarli. Sung Jinwoo è il protagonista ed debole e senza particolari abilità. Nonostante questo, cerca di portare avanti il suo compito e pagare le spese mediche della madre. Ma un giorno, inspiegabilmente, Jinwoo comincia a sviluppare i suoi poteri.

Fonte – Anime News Network