One Piece: Iñaki Godoy in compagnia di Luffy sulla copertina di Shonen Jump

Manca poco più di un mese all’uscita del live action Netflix dedicato a One Piece, vista la data fissata per il 31 agosto. Per festeggiare tale traguardo Shonen Jump ha deciso di festeggiare alla grande mettendo sulla copertina del 34° numero l‘attore che veste i panni di Luffy nella serie al fianco della versione animata, creando una cover davvero unica.

La copertina pescata tramite ANN vede appunto in primo piano l’attore principale del live action Netflix al fianco della versione animata originale di Luffy, dove quest’ultimo abbraccia l’attore per dargli coraggio e affrontare all’meglio delle forze tale fardello che può essere la raccolta di un’eredità così grande.

Nel novembre 2021 è stato annunciato che Iñaki Godoy interpreterà l’amato capitano della serie, Monkey D. Luffy, e lo stesso attore ha sempre ammesso il suo amore verso il protagonista e anche il medium manga. Diverse volte nel corso dei mesi il giovane attore ha ammesso di aver studiato giorno e notte le tavole del manga per rendere al meglio il suo personaggio.

One Piece: Godoy in compagnia di Luffy sulla copertina di Shonen Jump

L’annuncio per il cast è stato pubblicato sotto forma di una serie di poster “Wanted” con gli attori che interpreteranno il cast principale della serie, tra cui lo stesso Godoy. Tra gli altri membri del cast figurano Mackenyu nel ruolo di Zoro, Taz Skylar nel ruolo di Sanji, Emily Rudd nel ruolo di Nami e Jacob Romero Gibson nel ruolo di Usopp.

Dopo tante dicerie e aspettative basse per via dei recenti insuccessi di Netflix, quest’ultima ha deciso di recente di pubblicare il primo trailer ufficiale del live action, aggiustando nettamente la mira rispetto al primo teaser. Anche se per avere un resoconto completo del tutto dobbiamo aspettare il 31 agosto, di certo la serie Netflix promette bene nonostante alcuni difetti purtroppo inevitabili.

Fonte Anime News Network