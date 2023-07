Il Gear Fifth in versione "Balloon"

One Piece: il Gear Fifth arriva anche per lo One Piece Day

In occasione dello One Piece Day è stato mostrato al pubblico la nuova forma di Luffy nella vita reale: il Gear Fifth. In occasione dello OPD che si tiene il 21 e il 22 luglio, l’ultima trovata commerciale della produzione ha messo al centro una versione reale della nuova trasformazione di Luffy, così come leggiamo su CB.

In Giappone è stato mostrato un pallone enorme raffigurante proprio questa nuova forma di Luffy, anticipando così la prima giornata dedicata al noto battle shonen con al centro i pirati più amati di sempre. Da come potete vedere dalla foto in calce pescata da @newworldartur, l’organizzazione è stata davvero perfetta e il protagonista dell’anime è mostrato in tutta la sua maestosità.

Con dietro uno stand dedicato alle carte da gioco di One Piece, il pallone di Luffy è creato in maniera davvero perfetta e di certo non le manda a dire per quanto riguarda la definizione dei dettagli. In basso ha una parete illuminata con su scritto “One Piece Day 23”, mentre sulla sinistra e sulla destra delle stampe raffiguranti le tavole del manga.

One Piece: il Gear Fifth arriva anche per lo One Piece Day

In alto potete anche vedere l’evento svoltosi il 21 luglio, che ha mostrato al pubblico appassionato tutto quello che potevano cercare. Con l’accrescere della sua fama era anche inevitabile che One Piece avrebbe avuto un giorno a lui dedicato, e per questo oggi siamo qui a raccontarlo.

Come accennato il Gear Fifth si è palesato nel manga alcuni mesi fa e nell’anime non è ancora approdato. Sono state usate delle risorse consistenti per quanto riguarda l’arrivo nell’anime di questa nuova forma, quindi anche per questo sono tutti in trepidante attesa per l’arrivo della trasformazione, che metterà definitivamente la parola fine, al momento, allo scontro tra Luffy e Kaido.

Cosa ne pensate di questo pallone a forma di Luffy in versione Gear Fifth?

Fonte Comic Book – Twitter