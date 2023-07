One Piece: quanti personaggi sanno usare l’Haki del Conquistatore?

One Piece è in corso da oltre 20 anni da quando ha debuttato sulla rivista di Shueisha, Weekly Shonen Jump. Il manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda rappresenta una colonna portante in Giappone e in tutto il mondo, raggiungendo una serie di successi incredibili. Al momento conta oltre mezzo milione di copie in circolazione e i numeri non fanno che crescere. Al momento il manga si trova nel suo arco narrativo finale, con il mangaka che è concentrato a disegnare una serie di vicende lasciate in sospeso durante la lunga Saga di Wano.

Adesso Rufy e i suoi compagni di viaggio inseparabili si trova sull’isola di Egghead, dove si trova il laboratorio del personaggio in assoluto più intelligente e geniale della serie, Vegapunk. Ma i protagonisti principali sono assenti da un po’ nelle pagine del manga, in quanto Oda ha permesso ai lettori di esplorare altri scenari al cardiopalma.

Oda ha introdotto tantissimi personaggi da quando lavora a One Piece e alcuni di questi sono molto forti. Ma quelli che si trovano su livelli ulteriormente incredibili sono pochi e lo si può capire dalle loro abilità. Sicuramente il potere più devastante che un pirata o un marine può sfruttare in battaglia e in situazioni critiche è l’Haki del Conquistatore. E con il presente articolo vogliamo riportare i nomi di tutti i personaggi finora introdotti, capaci di ricorrere a questo potere.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider OP_SPOILERS2023. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

#ONEPIECE1088 Out of the 1000+ Characters in One Piece, only 18 characters so far are confirmed Conqueror Haki users. If Koby has too, then he will be the 19th confirmed user of Conqueror Haki in One Piece. pic.twitter.com/GDzHs8z0BY — ONE PIECE (ワンピース) Spoilers (@OP_SPOILERS2023) July 19, 2023

Come si può vedere, su oltre 1000 personaggi di One Piece, soltanto 18 sono quelli in grado di usare l’Haki del Conquistatore. Questi sono Rufy, Shanks, Rayleigh, Boa Hancock, Doflamingo, Chinjao, Big Mom, Katakuri, Kidd, Sengoku, Kaido, Zoro, Yamato e Garp. Gli altri quattro sono Barbabianca, Acem Oden e chiaramente il Re dei Pirati Gold Roger, tutti e quattro deceduti.

Anche se sono pochi, il manga è ancora in corso e non è escluso che i fan potranno scoprire altri personaggi capaci di ricorrere a questo potere devastante. Nota anche con il termine “Ambizione del Re Conquistatore“, si tratta della è la più rara forma di Ambizione. Non la si può imparare e sono pochi coloro che nascono con tale capacità.