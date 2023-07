Akemi Takada, la grande illustratrice dal tratto morbido, gentile e al tempo stesso accattivante, caratterizzata dalla sua spiccata ricerca della bellezza e della dolcezza, sarà Special Guest della XXXI edizione di Romics in programma dal 5 all’8 ottobre 2023 a Fiera Roma.

Premiata con il Romics d’Oro nel 2013, a distanza di dieci anni torna a Romics in occasione della celebrazione dei quaranta anni dalla prima messa in onda del primo episodio de L’incantevole Creamy, il suo personaggio più famoso.

L’illustratrice giapponese, fin dall’infanzia è incantata dalla tecnica del disegno e, nel 1977, si laurea in graphic design presso la Tama Art University. Akemi Takada avvia la sua carriera presso la casa di produzione Tatsunoko Production, dove si specializza in character design. Il suo tratto morbido, sinuoso, gentile e accattivante al tempo stesso è uno dei più riconoscibili stili degli anni ’80, quando ha lavorato capolavori indiscussi e vivi ancora oggi, come: Urusei Yatsura (Lamù – La ragazza dello spazio) nel 1981, Mahō no Tenshi Creamy Mami (L’incantevole Creamy) nel 1983, Kimagure Orange Road (È quasi magia Johnny) nel 1987, Kidō Keisatsu Patlabor (Patlabor) nel 1989.

L’Incantevole Creamy: Akemi Tanada per i 40 anni dell’anime al Romics

Akemi Takada, dopo essere uscita dalla casa di produzione, ha proseguito la sua carriera come free-lance, ottenendo risultati molto apprezzati in tutto il mondo, non solo per le sue illustrazioni ma anche nel campo dei videogiochi e del disegno di gioielli, producendo anche artbook, cover e molto altro. Le opere originali dell’autrice sono state esposte in mostre negli Stati Uniti, a Hong Kong e a Taiwan e mostre d’arte personali e mostre d’arte collettive si tengono regolarmente in Giappone.

In occasione del 40°Anniversario dalla prima messa in onda del primo episodio de L’incantevole Creamy, Akemi Takada torna a Romics per festeggiarne la ricorrenza. Il primo luglio 1983 appare infatti per la prima volta sugli schermi televisivi un anime unico nel suo genere, frutto della sua matita: Creamy Mami. L’anime, con i suoi tratti sinuosi e l’originale storia incentrata sulla magia e la musica, è accolto con grande entusiasmo dal pubblico e incanta intere generazioni. A distanza di quaranta anni, la magia e la freschezza delle avventure della protagonista Yuu Morisawa, continua a coinvolgere e ad appassionare.

Romics, in tale occasione, dedica alla Sensei e all’anime, un evento speciale imperdibile, ricco di emozioni, ricordi e immancabile magia. La presenza di Akemi Takada a Romics è resa possibile dalla collaborazione con la casa editrice Nippon Shock edizioni.