Boruto: Two Blue Vortex: annunciata la seconda parte del manga!

Boruto: Naruto Next Generations, è famoso in tutto il mondo in quanto si tratta del sequel di Naruto, il famoso franchise nato dalla mente di Masashi Kishimoto. Il sequel di cui parliamo era inizialmente scritto da Ukyo Kodachi e disegnato da Mikio Ikemoto con la supervisione di Masashi Kishimoto. Successivamente, però, Kodachi si è dimesso, e Kishimoto stesso è subentrato come scrittore.

Questo sequel di Naruto ha fatto il suo debutto in Giappone sempre sulla rivista della Shūeisha, Weekly Shōnen Jump a cadenza mensile da maggio 2016 a giugno 2019. In seguito ha proseguito su V Jump da luglio 2019. Panini Comics ha annunciato l’inizio della pubblicazione dell’edizione italiana a partire da ottobre 2017.

Qualche tempo fa abbiamo riportato una serie di cambiamenti previsti per Boruto. Infatti il manga è in pausa da qualche mese e il suo ritorno è previsto ad agosto. E con il presente articolo vogliamo proprio parlare di questo. Infatti abbiamo il piacere di riportare delle novità molto importanti che susciteranno entusiasmo tra i fan della serie.

In vista del ritorno del manga previsto per il mese prossimo, riportiamo il titolo della seconda parte del manga di Boruto. Questo si chiamerà Boruto: Two Blue Vortex e sarà il manga che ripartirà direttamente dal salto temporale. Questo annuncio importante arriva con il primo design ufficiale del time skip di Sarada Uchiha disegnato da Ikemoto.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider Abdul_S17. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

‘BORUTO: TWO BLUE VORTEX’ MANGA TIMESKIP ANNOUNCEMENT & FIRST LOOK AT SARADA CHARACTER DESIGN. SERIES WILL RESUME SERIALISATION IN AUGUST 2023! pic.twitter.com/Id5tGG895U — Abdul Zoldyck (@Abdul_S17) July 18, 2023

Al momento non ci sono novità circa una data di uscita o una finestra di rilascio della seconda parte del manga di Boruto. Ma si capisce che è solo questione di tempo, in quanto agosto è ora più vicino. L’annuncio della pausa del manga risale ad aprile di quest’anno e l’ultimo capitolo che ha sancito lo stop della serie shonen è stato l’ottantesimo. Questa pausa aveva l’obiettivo di preparare il nuovo arco narrativo e adesso il momento dell’atteso ritorno si avvicina.

Inizialmente la data orientativa del ritorno del manga supervisionato da Kishimoto era il 21 agosto sulla rivista V-Jump. Ma bisogna attendere dettagli che ufficializzino il tutto.