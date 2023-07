One Piece: Il Gear Fifth è stato già anticipato nell’anime

In One Piece è presente un easter egg inerente alla nuova forma di Luffy, il Gear Fifth. Durante lo scontro con Kaido degli ultimi episodi Luffy ha scagliato uno dei suoi attacchi più potenti, dove l’animazione in questione ha mostrato tutte le forme dei Gear fino al Fourth (come ben sapete il Fifth non è stato ancora mostrato ndr).

In questi frame, così come possiamo vedere dal post Twitter gli animatori di Toei Animation hanno deciso di inserire un piccolo fotogramma rappresentante la nuova forma di Luffy, al momento prevista per agosto all’interno dell’anime. La GIF mostra appunto l’inizio dell’attacco del Capitano dei Mugiwara, dove Toei ha deciso di inserire un accenno di questa nuova trasformazione.

Quest’ultima non è un segreto come ben sapete dato che ormai sono mesi che si discute di questo avvenimento, ormai spoilerato anche a chi non segue il manga capitolo dopo capitolo. Il combattimento contro Kaido è ancora lungo, specie se andiamo a considerare che appunto Luffy non si è ancora trasformato.

Quest’ultimo è sicuramente uno degli eventi più attesi del periodo estivo e per questo Toei ha voluto festeggiare il One Piece Day davvero alla grande. Manca davvero poco alla sua uscita ufficiale nell’anime e anche per tenere un certo standard di qualità l’episodio in questione è stato spesso slittato.

Infatti se avete seguito le notizie in merito la puntata del Gear Fifth era prevista per il mese di luglio, ma come accennato arriverà in Giappone ad agosto. La battaglia per liberare Onigashima è ormai verso la fine, anche se manca ancora qualche momento che metta in risalto il nuovo potere di Luffy e la natura del suo frutto.

Rammentiamo anche la presenza all’interno degli animatori di Toei di un ex-lavoratore della Warner, per rendere al meglio grazie alla sua esperienza i nuovi poteri del protagonista di One Piece.

