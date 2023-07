Naruto: la serie shonen dovrebbe lavorare su un nuovo film?

La serie shonen Naruto ha molto da offrire ai fan quest’anno. Infatti ci saranno quattro episodi anime speciali e il one-shot su Minato per celebrare i 20 anni della serie anime. Per quanto riguarda invece i lungometraggi, l’ultimo risale al 2015. Si trattava del film intitolato Boruto: Naruto The Movie, ossia l’undicesimo film basato sul manga scritto e disegnato da Masashi Kishimoto. Questo ha introdotto la prossima generazione dei ninja più forti di Konoha, i quali cedono il posto alla serie Boruto: Naruto Next Generations. Al momento sia il manga che l’anime di Boruto sono in pausa. Ma con il presente articolo vogliamo riportare che sarebbe il momento di tornare a lavorare su un nuovo film che possa approfondire ulteriormente il mondo dei ninja.

La storia dell’ultimo lungometraggio della serie shonen era considerata “canonica”, a differenza di molti altri film. Proprio come la serie Dragon Ball, i film precedenti di Naruto spesso variano. Infatti in alcuni di questi sono presenti contenuti originali rispetto alle storie che hanno avuto luogo nel manga. Indipendentemente dall’argomento di un nuovo film, l’attuale periodo di tempo di Boruto non ha ricevuto un focus ulteriore nella serie anime tantomeno nel manga. Pierrot potrebbe lavorare su molti aspetti, ma recentemente ha lavorato al nuovo film di Black Clover.

Attraverso questo progetto ha dimostrato di saperci ancora fare nella creazione di lungometraggi anime. Il totale degli episodi della serie Naruto sono undici, mentre solo uno vede come protagonista Boruto. Sarebbero molte le vicende da adattare in un ipotetico nuovo film su questa serie. Oltre a rivisitare i primi anni di vita di Naruto, potrebbe concentrarsi sugli eventi di personaggi di spessore come Jiraiya, Minato o uno di quei ninja che hanno contribuito a costruire il percorso che sia Naruto che Boruto percorrono oggi. Forse un film potrebbe anche esplorare le storie precedenti di alcuni dei villain della serie.

Attualmente, Pierrot ha confermato che i nuovi episodi speciali dell’anime di Naruto debutteranno il 3 settembre. Riguardo l’anime di Boruto, non abbiamo ancora novità da riportare. Dunque alla luce di questa povertà di informazione, forse sarebbe il momento di far tornare il sequel della serie scritta e disegnata fa Kishimoto sul grande schermo.

Fonte – Comicbook